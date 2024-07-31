GALATASARAY HABERLERİ: Jens Cajuste’den Aslan’a ret

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine giren isimlerden biri de Jens Cajuste'ydi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Jens Cajuste'ye teklif götürdü. Haberde 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sarı-Kırmızılıları reddettiği vurgulandı.

İngiltere Premier Lig'den de talipleri olduğu aktarılan Jens Cajuste'nin bu fırsatları değerlendirmeye aldığı dile getirildi. Oyuncunun transferinin birkaç gün içinde netleşeceği kaydedildi. Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Jens Cajuste 1408 dakika süre aldı.