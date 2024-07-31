Son dakika haberi: Galatasaray’dan Florentino Luis’e teklif hazırlığı!

Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, artık tamamen orta sahaya yapacağı takviyeye odaklanmış durumda.

LUIS YENİDEN GÜNDEMDE



Orta saha transferinde geniş çaplı bir liste üzerinde çalışan Galatasaray'ın gündemine, daha önce de sarı-kırmızılıların radarına girmiş isimlerden biri geldi; Florentino Luis

TEKLİF HAZIRLIĞI

Galatasaray'ın, Benfica forması giyen 24 yaşındaki ön libero Florentino Luis'i kadrosuna katmaya çalıştığı öğrenildi. Önceki transfer dönemlerinin aksine bu kez Portekiz kulübü de bu transfere sıcak yaklaşıyor. Galatasaray'ın hedefi ise Florentino'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayıp, performans durumuna göre bonservisi hakkında bir karar vermek. Galatasaray'ın genç oyuncu için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

ACELE EDİLMEYECEK



Florentino geçtiğimiz yaz yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın teklifine olumlu geri dönüş yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu kez her iki tarafı da ikna etmeye çok yakın görünüyor. Yine de Portekizli futbolcunun şu sıralarda öncelikli isimler arasında yer almadığı ve bu takviye için acele edilmeyeceği öğrenildi.

ÖZEL GÖRÜŞME HAZIRLIĞI



Galatasaray Yönetimi'nin aynı zamanda Benfica ile oyuncu alım satımıyla ilgili de özel bir görüşme yapmak üzere hazırlık yaptığı belirlendi.

PİYASA DEĞERİ



Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Luis'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. [Fanatik]