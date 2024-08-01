Denis Draguş: Daha gidecek çok yolumuz var

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında takımının tek golünü kaydeden Trabzonspor'un Rumen forvet oyuncusu Denis Draguş, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Draguş, "Öncelikle bu kadar harika taraftarların önünde oynamak gerçekten harika bir duygu. Bu stadyumumda onların getirdiği bu enerjinin karşısında oynamak ve gol atmak harika. Ama daha evvel de söylemiş olduğum gibi sadece bir adım atmış olduk. Daha gidecek çok yolumuz var. Sezonumuz gerçekten çok uzun. Daha iyi olmam gerekiyor ki bir sonra ki maç ve sezon için hazır olabileyim" ifadelerini kullandı.

"REKABET TAKIM İÇİN İYİ OLUYOR"

Takımda rekabet ortamı olduğunu söyleyen Draguş, "Elbette başlangıçta nasıl oynamamız gerektiğine öğrenmemiz ve buna adapte olmamız gerekiyor. Birçok yeni oyuncu var. Aynı zamanda kaliteli oyuncular. Ama bunların birlikte oynamayı öğrenmelerini gerekiyor. Aynı zamanda takım içerisinde rekabet oluyor. Bu rekabet takım için iyi oluyor diyebilirim. İyi şeyler başarabilmemiz için sezonu güzel geçirmemiz için faydalı oluyor. Bir sonraki aşamalara geçmeye başladığınız andan itibaren iyi takımlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bu aşamadan sonra karşınıza zorlu ve güçlü rakipler çıkmaya başlıyor. Bütün maçlarımızı kazanmak için oynuyoruz. Bu da bizim mantalitemizdir" diye konuştu

Gol attığı için mutlu olduğunu kaydeden Draguş, "Öncelikle golü attığım için çok mutluyum. Sahaya ilk adımı attığımdan itibaren taraftarları ve stadı gördüğüm andan itibaren çok heyecanlanmıştım. Göl atmak istemiştim. Evimizde oynadığımız ilk maçımız. Sükûnetimi korumaya çalıştım. Oyunumu oynamaya çalıştım. Golü atıp takımıma yardımcı olabildiğim için, galibiyet aldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.