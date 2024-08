Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Yanlış anlaşıldıysam Trabzon’dan özür diliyorum

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Riva Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Tüm kulüplere, camialara hayırlı olsun. İnşallah adil, adaletli, güzel bir lig olur. Bu sene ligin, geçen seneye göre daha güzel olacağını düşünüyoruz. Geçen sene yukarıda iki takım at başı gibi önden koparıp, gitmişti. Bu sene hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un akıllı transferiyle ligin ilk 4 takımı belli. Yukarısı lig başlamadan şekillenmiş gibi gözüküyor. Futbol kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Geçen sene beklenmedik takımlar, Karagümrük, Ankaragücü küme düştü. Bu sene de inşallah daha iyi, adil ve hakemlerin konuşulmadığı bir lig olur. Sadece futbol konuşmak istiyoruz. Bugün İbrahim başkanımız, güzel bir sezon olacağını, TFF olarak ellerinden geleni yapacağını söyledi. Kendilerini başkanımız olarak destekleyeceğiz. Futbolun paydaşları olarak 2024-2025 sezonunda elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.



"SAMSUNSPOR İNANIYORUM BU SENEYİ ORTA SIRALARDA BİTİRECEK"

Bu sezonki hedefler hakkında ise Başkan Yıldırım, "Gisdol ile maalesef anlaşamadık. Çok istedik kalmasını ama o Samsunspor'u ligde tutmanın verdiği başarı, heyecan ve geçmişte 3 Alman takımıyla ligdeki kalıp, ertesi sene küme düşmesinden dolayı kendine verdiği bir söz varmış. Bunu kendisinden sezon sonu öğrendik. Çok dürüst, çok çalışkandı. Hala boşta. Alman ekolüyle devam etmek istedik. Thomas Reis hocamızla anlaştık. Artık yavaş yavaş lige hazırlanıyor. Samsunspor'un alt ligdeyken kötü niyetli futbolcuların yaptırdığı hatalar oldu. Mecburi ayrılıklar oluştu. FIFA da bizim yaptığımız tek taraflı fesihlerden dolayı son Novikovas olayında her ne kadar tek taraflı kulübü terk etse de bizi suçlu buldu. Maalesef FIFA aynı işçi mahkemeleri gibi oyuncu lehine karar veriyor. Samsunspor, şu an FIFA'da dosyası olmayan, borcu olmayan tek kulüp. Bunun için inanılmaz savaşlar verdim. Biz takıma güveniyoruz. Geçen sene ikinci yarıyı 7. sıralarda bitiren bir takım. Samunspor'da bir aidiyet başladı. Bunlar meyvesini 4., 5. haftadan sonra göreceğiz. İnanılmaz bir performans göstereceğini görüyorum. İlk maçı evimizde Beşiktaş ile oynayacağız. Lige puan ve puanlarla başlamak çok önemli. Samsunspor inanıyorum bu seneyi orta sıralarda bitirecek. Hedefimiz 8 ila 13. arası" cümlelerine yer verdi.



"EĞER YANLIŞ ANLAŞILDIYSAM TRABZON'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Trabzon ile ilgili söylediği sözlere açıklık getiren Yıldırım, "Orada ben de pot kırdım. 1 adaya oy vermek zorundaydınız, belki söylememem gereken bir şey ağzımdan yanlış çıktı. Bizim asla Trabzonspor ile kötü anlamda bir şeyimiz olamaz. Komşu iki şehiriz. Yıllardır rekabet var. Karadeniz'de derbidir. Rekabet olduğu yerde iki adaydan birini desteleyeceğiz. Bunu yanlış ifade ettik. Eğer yanlış anlaşıldıysam tekrar özür diliyorum. İbrahim başkan 10 senelik dostum. Biz onu unuttuk. Düşmanlık asla olamaz. Ertuğrul Doğan başkan çok sevdiğim, kardeşim gibi biri. Trabzon baktığınızda Türkiye'yi yönetiyor. Biz de böyle şeye karşı olmamız imkansız. O küçük bir hataydı. İnşallah bu sene Trabzonspor ile güzel maçlar olur. Güzel bir kadro kurdu. Rekabet devam edecek. Hem Trabzonspor'a hayırlı bir sezon diliyorum. Trabzon ile asla düşmanlığımız olamaz" ifadelerini kullandı.