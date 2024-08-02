Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı.

Başkan Hasan Arat ile yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan ile Serkan Emrecan Terzi, antrenmana katılmadı. Bakhtiyor Zaynutdinov ise takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak kupa karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.