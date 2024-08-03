Atletico Madrid, Robin Le Normand’ı kadrosuna kattı

LaLiga temsilcisi Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında savunmaya takviye yaptı. Madrid takımı son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken Le Normand'ı renklerine bağladı. 2018 yılından itibaren Sociedad'ın A takımında mücadele eden Le Normand, gösterdiği başarılı performans ile milli takıma kadar yükseldi.



Kırmızı-beyazlılar bu transfer için Real Sociedad'a 34.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 27 yaşındaki stoper, Sociedad'la 295 maça çıkarken 10 gol, 7 asistlik performans sergiledi.