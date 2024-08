Giovanni van Bronckhorst: Taraftarlara mutlu olmaları için bir sebep verdik

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"KUPA KAZANMAK HER ZAMAN ÖZELDİR"



Sezonun ilk maçını oynadıklarını aktararak sözlerine başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Büyük bir maç oynadık, geçen senenin şampiyonuna karşı final oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bunun keyfini çıkaracağız. Kupa kazanmak her zaman özeldir. Maçtan önce oyuncularımıza, 'Bir sonraki finali ne zaman oynayacağımızı bilemeyiz' demiştim. Her şeyimizi vermemiz gerektiğini söylemiştim. Oyuncularım da bunu yaptı. Birkaç gün bunun keyfini çıkaracağız. Salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız. Lige iyi başlamak istiyoruz. Camiamıza ve taraftarlara mutlu olmaları için bir sebep verdik. Güzel hatıralar bıraktığımız için de çok mutluyum" diye konuştu.





"MUSTAFA HEKİMOĞLU'NUN NE KADAR YETENEKLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM"



Galatasaray karşısında takımının son gülünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun geleceğinin çok parlak olduğunu dile getiren başarılı teknik adam, "Ben kulüple imzaladığımda kadroyla ilgili çok bilgi verildi. Mustafa'nın da ne kadar iyi bir yetenek olduğu söylendi. Çalışınca da ne kadar yetenekli olduğunu gördüm. Türk futbolu adına gelecek vadediyor. Fiziksel olarak güçlü ve çok akıllı koşular yapıyor. Kendisini geliştireceğiz. Etrafında Immobile ve Rafa'nın olması onu geliştirecektir. Antrenmanda iyi savunmacılara karşı oynaması onu güçlendirecektir. Semih ve Mustafa gibi iki genç yeteneklere sahip olduğumu için kendimi kutsanmış hissediyorum. Benim işim onları geliştirmek olacak" ifadelerini kullandı.



"HOCA OLARAK İYİ BAŞLAMAK ÇOK GÜZEL BİR HİS"



Giovanni van Bronckhorst, Immobile'nin 21. saniyede attığı golle 'Süper Kupa'nın en erken golü' rekorunu ele geçirdiğinin hatırlatılması üzerine, "Hoca olarak iyi başlamak çok güzel bir his. Ben Feyenoord'dayken sezonun son maçında tamamıyla benzer senaryoyu yaşamıştık. Bugün de benzer bir senaryo yaşadık. Ciro bunu bekliyordu ve baskısıyla rakibin ayağı kaydı. Maça daha iyi başlayamazdık. Rakibimiz maça ortak olmaya istedi ama biz boşlukları doldurduk. Bu ilk gol çok önemliydi" cümlelerine yer verdi.



"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMAYI HEDEFLEYECEĞİZ"



Süper Kupa zaferini birkaç gün kutladıktan Süper Lig'e konsantre olacaklarını dile getiren 49 yaşındaki teknik direktör, "Yüzümüzü lige döneceğiz. 38 maçlık uzun bir sezon var. Geçen sezon bir fark oluşmuştu ama bu sezon bunu kapatacağız. Şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyeceğiz. Çok çalışacağız. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.