Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Utanmamış gerekiyor"

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
OKAN BURUK'TAN FLAŞ SÖZLER!
Beşiktaş'ın haklı bir galibiyet aldığını belirten Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Kazanmak için çıktık. Seremonide onları alkışladık ve tebrik ettik. Bize yakışan bu, kazananı tebrik etmek. Örnek olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
İşte Okan Buruk'un maç sonu dikkat çeken açıklamaları...
"BİRİNCİ SORUMLU BENİM"
Birinci sorumlunun kendisi olduğunu ifade eden Okan Buruk, maç boyunca çok hatalar yaptıklarının altını çizerken, "İlk yarı attığımız sayılmayan goller oldu. İlk yarı oyunun içerisindeydik ancak 2-0'dan sonra düşüş oldu. Çok hatalar yaptık! Girenler, çıkanları arattı mı? Aratmadı mı? Bilemiyorum. Birinci sorumlu benim. Oyuncularıma konuşma yaptım, sezon başında böyle bir mağlubiyet ders anlamında diyebiliriz. Hafta içi böyle bir şey hissetmedim. Kötü bir statta oynadık. Burada her şey kötü ama bu bahane değil." dedi ve ekledi:
'GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ, AYAĞA KALKARIZ'
"Haftaya lig başlıyor, uyanmak için de fırsat oldu. Kendimizi de gözden geçirmek gerekiyor. Bazen yükseklere çıktığınızda oranın havasına alışabiliyorsunuz. Daha iyisini yapmalıyız. Fiziksel olarak da hazır değiliz. Güçlü bir takımız, ayağa kalkarız. Şampiyonluk yolunda en büyük aday biziz."
'ÜRETME ANLAMINDA ZORLUK ÇEKİYORUZ'
"Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık."
'HEPİMİZİN UTANMASI GEREKİYOR'
"2-0'dan sonra düştük. Yine hamleler yaptık. Daha çok üretebilirdik. İki forvete döndük ama çok fazla top getiremedik. Bu maç öncesi de iki takımın hazır olmadığını söyledim. Ama ikinci yarıda Beşiktaş daha fazla oyunun içinde kaldı. Bu takımı hazırlayan ve ilk 11 çıkaran, kadroyu seçen, oyuncuları seçen benim. O yüzden birinci sorumlu benim. Oyuncularımla da konuştum. Hepimizin utanması gerekiyor bence. Sonra da başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bir sonraki maça bakacağız. İyi başlamadık. Geçen senenin başı da oyun olarak çok etkili değildik. En kısa zamanda kendi oyunumuzu bulmamız ve kazanarak başlamamız gerekiyor. Yine en büyük şampiyonluk adayı biziz. Önümüzdeki hafta daha güçlü ve daha iyi, bu akşamki mağlubiyeti unutturacağız."