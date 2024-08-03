Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Utanmamış gerekiyor"

'ÜRETME ANLAMINDA ZORLUK ÇEKİYORUZ'

"Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onunda benimde yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık."

'HEPİMİZİN UTANMASI GEREKİYOR'

"2-0'dan sonra düştük. Yine hamleler yaptık. Daha çok üretebilirdik. İki forvete döndük ama çok fazla top getiremedik. Bu maç öncesi de iki takımın hazır olmadığını söyledim. Ama ikinci yarıda Beşiktaş daha fazla oyunun içinde kaldı. Bu takımı hazırlayan ve ilk 11 çıkaran, kadroyu seçen, oyuncuları seçen benim. O yüzden birinci sorumlu benim. Oyuncularımla da konuştum. Hepimizin utanması gerekiyor bence. Sonra da başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bir sonraki maça bakacağız. İyi başlamadık. Geçen senenin başı da oyun olarak çok etkili değildik. En kısa zamanda kendi oyunumuzu bulmamız ve kazanarak başlamamız gerekiyor. Yine en büyük şampiyonluk adayı biziz. Önümüzdeki hafta daha güçlü ve daha iyi, bu akşamki mağlubiyeti unutturacağız."