Süper Kupa’nın oyuncusu Ciro Immobile seçildi

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha ortasına kurulan platformda kupa töreni gerçekleştirildi. Seremonide ilk olarak Galatasaray'ın teknik ekibi ve oyuncularına ikincilik madalyaları verildi.

Ardından organizasyonda 3. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın teknik heyeti ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Kaptanlar Necip Uysal ile Mert Günok, şampiyonluk kupasını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile havaya kaldırdı. Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla kutladı.

BAŞKAN HASAN ARAT KUPA SEVİNCİNİ TARAFTARLARIYLA YAŞADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Süper Kupa şampiyonluğu sevincini siyah-beyazlı taraftarlarla yaşadı. Karşılaşmanın ardından yönetim kurulu üyeleriyle sahaya inerek tribünlere giden Arat, kupa sevincini tezahüratlar eşliğinde taraftarlarıyla kutladı.

MAÇIN OYUNCUSU IMMOBILE

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Turkcell Süper Kupa maçının oyuncusu seçildi. Karşılaşmada attığı 2 golle şampiyonlukta önemli rol oynayan Immobile'ye ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı takdim etti.