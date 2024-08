FENERBAHÇE HABERLERİ: Djiku’dan Mourinto itirafı: Bizim yıldızımız

Fenerbahçe'nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku, Fransız basınından L'Equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Djiku'nun açıklamaları...

"Takımın yıldızı açıkçası Jose Mourinho. Her şeyi kontrol ediyor, tüm detaylar konusunda titiz, duran toplar vs. Antrenman sonunda hepimiz penaltı atıyoruz. Fark yaratabilecek küçük detaylar üzerinde çalışıyoruz. Varlığını, tecrübesini hissediyorsunuz. Jose Mourinho, bizimle sık sık konuşuyor, savunma ve hücumdaki beklentileri konusunda çok titiz. Takım içinde sağlıklı bir rekabet var, hoca hazırlık döneminde herkese şans verdi. Atletik ve fiziksel olarak çok çalıştık hazırlık döneminde, uzun seanslarımız oldu. Fiziksel olarak iyi bir duruma gelmeye başlıyoruz. Mourinho, dünyanın en iyi antrenörü. Porto (2004) ve Inter (2010) ile Şampiyonlar Ligi'ni, Manchester United (2017) ile Avrupa Ligi'ni, Roma (2022) ile de Konferans Ligi'ni kazandı. Çalıştırdığı her takımla kazanmayı başardı. Bize de bu kazanma kültürünü aşılıyor. Gerçek bir lider olduğunu hissediyorsunuz.

"KADROMUZ ÇOK İYİ"

Edin Dzeko, Fred, Dusan Tadic gibi çok sayıda deneyimli oyuncumuz var... Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi oyuncular da katıldı aramıza. 38 oyuncudan oluşan geniş bir kadromuz var ve her pozisyonda en az 2 oyuncumuz bulunuyor. Ancak asıl gücümüz teknik direktörümüz. Kompakt bir blok istiyor. Toplu ya da topsuz oynarken esnek bir sistemimiz var; topsuzken 4'lü, topa sahipken 3'lü oynuyoruz. Daha iyi olmak için kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor.

"KADIKÖY'DE BİZİ İTECEK BİR GÜÇ VAR"

"Geçen yıl, Konferans Ligi yarı finalinde Lille ile karşılaşabiliriz diye düşünüyorduk ama çeyrek finalde penaltılarda Olympiakos'a elendik (Lille de Aston Villa'ya elenmişti). Daha erken gerçekleşen bir karşılaşma olabilirdi. Strasbourg'da oynadığım dönem Valenciennes'nin Hainaut Stadyumu'nda oynama fırsatım olmuştu, ancak Lille'in burada oynayacak olması hiçbir şeyi değiştirmez, sonuçta taraftarları da burada olacak, kolay bir maç olmayacak. Biz sahamızda her zaman kapalı gişe oynuyoruz ve inanılmaz bir atmosfer oluyor. Bu sebeple, kazanmamız için Kadıköy'de bizi itecek bir güç olacağını söyleyebilirim. Bu bizim açımızdan gerçekten iyi bir şey. Jonathan David çok yetenekli ve saha içinde harika hareket eden bir isim. Derinlemesine koşularda da çok etkili. Jonathan David'li Lille ile onsuz Lille iki farklı takım. Yine de rakip konusunda Lille veya başka bir takım olsun, özel bir tercihimiz yoktu. Yol zor olacak ama biz kendimize güveniyoruz."