Zeki Yavru: Beşiktaş maçındaki hedefimiz puan ya da puanlar almak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2024-2025 sezonunun açılışını kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı ile yapacak. Hazırlık dönemini bitirip, lige yönelen kırmızı-beyazlılarda takım kaptanı Zeki Yavru, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Sezona Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacaklarını ifade eden kaptan Zeki Yavru, "Yeni sezonda ilk maç haftasına girdik. İnşallah tüm Samsunspor camiasına hayırlı uğurlu olur. Bizim adımıza bol bol sevinçler, mutluluklar yaşayacağımız, birlikte başarılı olacağımız güzel bir sezon olsun. Kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Hazırlık dönemi aşamasını geride bıraktık. En iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.Beşiktaş maçında puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren Yavru, "Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Biz kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Kimle oynarsak oynayalım başlangıçlar her zaman zordur. Büyük takımlar ise her zaman zordur. İyi bir başlangıç yapmak için elimizden geleni yapacağız. Sahamızda güzel bir atmosfer olacaktır. Taraftarımızla birlikte inşallah puan ya da puanlarla lige başlarız. Moral motivasyon açısından bu önemli" diye konuştu.Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı 5-0'lık bir galibiyet alan Beşiktaş'ın hazır bir görüntü verdiğine de değinen tecrübeli futbolcu, "Geçen yıl lige kötü bir başlangıç yapmıştık. Sonrasında toparladık ama bu sezona iyi başlamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı da bunun için yapıyoruz. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Her maçın kendi içerisinde zorluklar var. Bu maçta tabii ki zor bir müsabaka olacak. Beşiktaş iyi bir takım. Süper Kupa'da Galatasaray karşısında da hazır bir görüntü verdiler. Biz de inşallah içeride taraftarımızla birlikte iyi sonuçla lige başlarsak bizim için güzel olur" şeklinde konuştu.Samsunspor ile Beşiktaş 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.