Jose Mourinho: Turu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum

Karşılaşmanın oynandığı Hainaut Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mourinho, "Şu an turun devresinde 2-1 mağlubuz. Maç bitmedi. İkinci yarıyı bizim stadyumda oynayacağız o yüzden 'hadi' demek istiyorum." dedi.

Portekizli teknik adam, "Takımınızda neleri eksik görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok fazla şey eksik şu an, yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz, Şampiyonlar Ligi maçı ön eleme de olsa her zaman üst seviyede olur. Takımda henüz otomatikleşmemiş çok fazla şey var. İki tane bize çarpan toptan gol yedik, kendi attığımız taç sonrasında ve kendi 1. bölgemizdeki top kaybından gol yedik. İki gol yedik ama iyi bir oyun sergiledik, çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi iyi yaptık, bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. Çünkü o bizler için önemli bir oyuncu. Sezon içinde böyle şeyler her zaman olabilir. Devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık ve iyi bir takıma karşı oynadık. Turun ilk devresini 2-1 geride kapattık, şimdi Kadıköy'e gitme zamanı. Sarı-lacivert bayraklarımızla onları bekleyeceğiz. Onlar için tatil olacak ama biz cumartesi günü evimizde lig maçı oynayacağız. Bu turun ikinci devresinden daha da önemlisi cumartesi günü evimizde oynayacağımız lig maçı."

Mourinho, Lille'in ortaya koyduğu futbolun kendisi için sürpriz olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Onların sezon öncesindeki her maçını izledik, aynı takımla son maçlarını oynadılar. Bizim için sürpriz bir şey yoktu. İyi bir takım. Biz de en iyi şekilde hazırlanmıştık. Yaptıkları şeylere çözüm bulduk. İyi bir maç oldu. İki takım da turun ilk devresini kazanmak için elinden geleni yaptı. Sürpriz olan bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam rövanş hakkında gelen soru üzerine şöyle konuştu:

"Maçın nasıl olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Rövanşta sonuç farklı olacak diye düşünüyorum. Lille'in bizim stadımızda defans yapacağını düşünmüyorum, bu onların doğasına aykırı. Biz burada nasıl oynadıysak aynı oyunu evimizde göstereceğiz, farklı olan şey taraftarımız itici güç olarak arkamızda olacak. Bugün kendi takımımızı da beğendim, yaptığımız hatalar dışında. Pozisyonlar kaçırdık, yediğimiz gole kendi kalemize attığımız gol demem, çarparak girdi. İkinci golde top kaybı sonrasında gol yedik bunu en hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor. Turu tersine çevireceğimizi düşünüyorum, çünkü geride olmaya, sonucu değiştirmeye alışığız. Kadıköy'de Lille'i bekleyeceğiz. Lille maçını unutup önce cumartesi günü oynayacağımız maçı düşünmeye başlayacağız."