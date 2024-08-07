BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Kasımpaşalı Yasin Özcan için devrede

Beşiktaş, geçen sezon sonunda transfer gündemine aldığı Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan için yeniden devreye girdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da transferine onay verdiği 18 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın Lacivert-Beyazlılar'a para ve takas teklifi yaptığı öğrenildi. Kasımpaşalı yöneticilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile konuştuktan sonra Beşiktaş'a cevap verecekleri ifade edildi.

18 YAŞINDA 56 SÜPER LİG MAÇINDA OYNADI

İki sezondur Süper Lig'de forma giyen Yasin Özcan, 2022-23 sezonunda henüz 16 yaşındayken Başakşehir maçında ilk gol sevincini yaşadı. İki sezonda Süper Lig'de 56 karşılaşmada oynayan Kasımpaşalı futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. U16, U17 ve U22 milli takımlarında da yer alan Yasin 19 kez sahaya çıkarken 1 gol kaydetti. (Hürriyet)