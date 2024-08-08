Başakşehir Tiflis’te avantaj peşinde

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Bir önceki turda San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve rövanşta deplasmanda 4-0 mağlup ederek adeta gol yağmuruna tutanMüsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan David Dickinson yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.