Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı’nın açılışı yapıldı

"Geleceğin Yıldızları Başakşehir'de Parlıyor" mottosuyla inşa edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, TFF ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Göksel Gümüşdağ, "Türk futbolunun kalkınması; bu topraklardan yetişecek, yüksek potansiyelli genç yeteneklerin keşfi ve bilinçli eğitimi ile olabilecektir. Bu bağlamda, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Futbol Akademisi ülkemizin spor geleceğine ve futbol gelişimine katkı sağlayacaktır. Gençlerimizin yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine olanak tanıyacak bu merkez, modern tesisleri ve uzman kadrosu ile sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ahlaki gelişimlerine de önem verecektir." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Futbol Kulübünün dünyanın en büyük kulüplerine ihraç ettiği genç oyuncularıyla gurur dolu bir 10 yıl geçirdiğini aktaran Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanım, tam 10 yıl önce açılışında onurlandırdığınız bu komplekste sizlere verdiğimiz sözü tutmanın gururu içindeyiz. Ama hedefler bitmedi. Maç devam ediyor. Önümüzdeki 10 yıl ise daha büyük amaçları barındırıyor. Bugün açılışını şereflendirdiğiniz Başakşehir Futbol Akademisi çatısı altında genç yetenekli yıldızlar yetiştirecek bir futbol fabrikası inşa ettik. Bu akademi, Türkiye'de futbolun ve sporun büyümesini destekleyecek. Daha fazla çocuğun futbola katılmasını teşvik edecek. Nihayetinde de elit futbolcular yetiştirecek. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz City Futbol Grup ile iş birliğimizin önemli bir parçası olan bu akademi, dünya çapında bir futbol kültürü oluşturma hedefimize katkı sağlayacak. Akademimizin başına Marco Pezzaiyoli'yi getirdik. Ülkemizi de yakından tanıyan Pezzaiyoli, Alman Milli Takımı'nın çeşitli yaş kategorilerinde çalışmış, Bundesliga tecrübesi olan futbol stratejisi alanında en yetkin isimlerin başında geliyor."

Pandemi döneminde başlayan inşaatın binbir emek ve her kuruşu hesaplanarak bugünlere geldiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Avrupa kupalarından elde ettiğimiz gelirler önemli rol oynadı. Ancak geçtiğimiz yıl hayata geçen 'profesyonel futbol kulüplerindeki stopaj iadelerinin amatörler için yapılacak harcamalarda kullanılması' kanunu adeta can suyu oldu. Bundan istifade ettik. Söz konusu kanuna özellikle tesisler maddesinin de eklenmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımıza bir kez daha şahsım ve kulüpler adına teşekkür ediyorum. Futbolu bu kadar sevmeniz, ilgilenmeniz sadece bizim için değil, buradaki her kulüp başkanı ve her camia için de altın değerinde." diye konuştu.

Gümüşdağ, kulübün Süper Lig şampiyonluğunu temsil eden Kupa Meydanı'nın yapımında büyük katkıları olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na da teşekkürlerini iletti.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: "1. LİG, 2. LİG, 3. LİG'DE YABANCI OYUNCU OLMAMASI LAZIM"

Açılışta açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda dışa bağımlılığı azaltmak için genç oyuncu üretmek zorunda olduklarını belirterek yabancı oyuncu kuralının tekrar ele alınacağını ifade etti.

Getirilen kuralların kalıcı olması gerektiğini kaydeden Hacıosmanoğlu, "Dışa bağımlılığı azaltmak için üretmek zorundayız. Ürettiğiniz zaman güçlü olursunuz. Tükettiğiniz zaman her geçen gün zayıflarsınız. Amatörden başlayarak 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'e ve altyapılara önem vererek üreten takımlar haline getirmemiz lazım. BAL liginde bile 30 yaşın üzerinde transfer yapılıyor. Amatör liginde yabancı oyuncu oynuyor. Bunu bizim gençlerimize hakaret olarak düşünüyorum, buna el atmalıyız. Amatörde değil, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de şahsi düşüncem yabancı oyuncu olmaması lazım. Süper Lig'de de biliyorsunuz kurallar koyuyoruz. Ancak maç oynanırken kuralları değiştiriyoruz. Yabancı sınırı koyuyoruz, bir sene sonra değiştiriyoruz. Orta akılla profesyonellerimiz çalışacak, bir kural belirlenecek ve o kural bize Cenab-ı Allah burada ne kadar süre verdiyse o süre zarfında bir daha değişmeyecek." şeklinde konuştu.

Yabancı oyuncu transferlerinde dikkatli olmak gerektiğini dile getiren Hacıosmanoğlu, "Paralar bu milletin paraları. Kulüplerimizden çıkıyor ama milli sermaye. Oyuncuları alıyoruz, bazen çok şöhretli oluyor, çok para veriyoruz. Uyum sağlamıyor, 6 ay sonra 'gidiyorum' diyor. 3 senelik yaptığın sözleşmenin parasını veriyorsun, gönderiyorsun. Süper Lig'de yaş ve milli sınırı gibi kriter koymak lazım. Artık Avrupa'da işi bitmiş futbolcuları burada gündem yapmak için bu milletin paralarını çarçur etmememiz lazım. Burada Sayın Cumhurbaşkanım, hem Spor Bakanlığına hem de Milli Eğitim Bakanlığına iş düşüyor. Biliyorsunuz Alman futbolu dibe vurmuştu. Ülke olarak bir hamle başlattılar. 900 milyon avronun üzerinde bir bütçe ayırdılar. Okullardan başladılar üretimi artırma hamlelerine, 5 sene sonra Brezilya'da dünya şampiyonu oldular." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a futbola verdiği destek için teşekkür eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çocukken Avrupa maçlarını seyrederdik. Zemine bakardık, evin halısından daha güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık döneminde hemen hemen her ilimizde Avrupa standartlarına göre statlar yapılmış. Bazıları siyaset yapıyorum diye beni eleştirdi. Bu hizmeti kim yapıyorsa başımızın üzerinde taşırız. Önce futbol ailesi olarak sonra da bu konuya ortak olacak bakanlıklarımızla beraber ortak çalışıp ilkelerimizi belirleyip Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

TESİS İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başakşehir'de 330 bin metrekare alana inşa edilen tesisin 65 bin metrekaresi akademi alanı olarak değerlendirildi.

Akademide 3'er adet futbol sahası ve mini futbol sahası bulunuyor. Tesiste 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhane, fitness salonu, 15 soyunma odası, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeterya ile 800 araç kapasiteli otopark yer alıyor.