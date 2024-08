Bu sezon seçimi değil şampiyonluğu konuşalım

Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ yeni sezon öncesi siyah-beyazlı camiaya önemli mesajlar verdi. Kocadağ, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz 2 sezonda maalesef ligde başarılı olamadık.Bir diğer etken kulüp içi muhalefetin özellikle sosyal medya üzerinden takımı ve yönetimi yıpratmasıydı. Takımımız bütçemize uygun kaliteli oyunculardan kurulu olmasına rağmen belirttiğim etkenlerin üzerinden başarı gelebilecek iradeyi ortaya koyamadık. Büyük beklentiyle yapılan transferler bazen istenilen sonuç vermiyor, uyum sorunu ve sakatlıklar olabiliyor. Bazen de hiç ummadığınız oyuncu sizi şampiyonluğa taşıyabiliyor.Geçtiğimiz sezon yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen oluşturduğumuz yapının devamında takviyelerin de gelmesiyle Beşiktaş büyüklüğünü gösterip hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı aldı."Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet için tarihi sonuç yorumunu yapan Kocadağ, "Kupa finalini çocuklarımla izledim, attığımız her gol onların yüzünde mutluluk oluyordu. Bir haftadır onlarla sadece bu maçı konuşuyoruz. Beşiktaş'ın galibiyeti çocukların mutluluğuna dönüştüğünde bu beni çok keyiflendiriyor. Yeni transferlerin katkı vermesi önemli. Geçen sezon demoralize olmuş ama kaliteli olan oyuncular bu yıl katkı vereceklerini gösteriyor, daha motiveler.. Uzun yıllar sonra ilk defa bizim dönemimizde altyapıdan oyuncular çıkıp yurt dışına transfer olmuştu. Mehmet Ekşi hocamızı göreve getirdiğimiz zaman bunun meyvelerini alacağımızı biliyorduk. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu altyapıdan yukarıya kadar tüm hocaların takdirini kazanmıştı. Bugün geldikleri nokta tüm Beşiktaş camiasını gururlandırıyor. Bu fırsatı veren teknik ekibi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta altyapı hamlesi başlatmıştık, karşılığını bulması ve devam ettirilmesi sevindirici. Beşiktaş için büyük kazanımlar olacaktır" ifadelerini kullandı."Böylesikritik birsezonda seçimBeşiktaş'ın gündemindeolmamalıdır. Herkesşahsi hesap kitapları birkenara bırakmalı ve sadeceBeşiktaş'ın başarısına odaklanmalı.2025-2028 dönemi localarıbugünden satılıyor olması yönetimindevam etme isteği olduğunugösteriyor. Arzum, Hasan Aratbaşkanın bir an önce niyetini ortayakoyup tüm camianın desteğiniarkasına alarak seçimi Beşiktaş gündemindendüşürmesidir. Camiamıztüm dinamikleriyle başarıya odaklanmalıdır.Aksi bir durumda busezonu da geçen sene gibi sahadışınınsahaiçi konsantrasyonunubozduğu birsezona dönüştürebilirbu yatırımlara yazık olur.Açıkça belirteyim kendimlealakalı hiçbir beklenti ve planıniçinde değilim.En büyük arzummoralli başladığımız bu sezonunsonunda şampiyonluğu kutlamak.Beşiktaş birlik olduğu sezonlardabaşarıya ulaşmıştır. Bu senekişisel çekişmeleri bir kenara bırakıpBeşiktaş'ın başarısı için herkesinelinden geleni yapması gerekir.Camiaya mesajlar veren Beşiktaş eski yöneticisi, "Geçen yaz transfer döneminden itibaren kulübün seçim atmosferine sokulması takımı çok olumsuz etkiledi.Beşiktaş'ın iç çekişmelerin ve seçim ortamlarının olumsuz bedelini defalarca ödediğine şahit olduk. Henüz bir senesini doldurmamış başkan ve yönetimi var, büyük emek veriyorlar. Beşiktaş tarihine geçecek bütçelerde transferler yapıldı, büyük bir yükün altına girildi.Bu sene camia olarak kenetlenip, şampiyon olup Şampiyonlar Ligi ve benzeri gelirleri hedeflemeliyiz" diye konuştu.TFF seçimlerine de değinen Kocadağ, "Geçmiş dönem TFF ile ters düştük. Beşiktaş'ın önündeki en büyük engellerinden biri de buydu ama şu an yeni federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Türk futbolunda arzu edilen saha içinde adil yönetimi,Yakından tanıdığım yönetim kurulunun adil lig beklentisini karşılamasını temenni ediyorum" dedi.