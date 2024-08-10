Bu sezon seçimi değil şampiyonluğu konuşalım

Beşiktaş eski Asbaşkanı Emre Kocadağ yeni sezon öncesi siyah-beyazlı camiaya önemli mesajlar verdi. Kocadağ, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz 2 sezonda maalesef ligde başarılı olamadık. Bunun nedenleri arasında başından beri destek vermediğimiz TFF yönetiminin kulübümüze olan tavrı vardı.
Bir diğer etken kulüp içi muhalefetin özellikle sosyal medya üzerinden takımı ve yönetimi yıpratmasıydı. Takımımız bütçemize uygun kaliteli oyunculardan kurulu olmasına rağmen belirttiğim etkenlerin üzerinden başarı gelebilecek iradeyi ortaya koyamadık. Büyük beklentiyle yapılan transferler bazen istenilen sonuç vermiyor, uyum sorunu ve sakatlıklar olabiliyor. Bazen de hiç ummadığınız oyuncu sizi şampiyonluğa taşıyabiliyor. Şampiyonluk yolu tüm camianın aynı hedefte kenetlenmesinden geçer.
Geçtiğimiz sezon yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen oluşturduğumuz yapının devamında takviyelerin de gelmesiyle Beşiktaş büyüklüğünü gösterip hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı aldı."
ÇOCUKLAR BEŞİKTAŞ İLE MUTLU OLMALI
Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet için tarihi sonuç yorumunu yapan Kocadağ, "Kupa finalini çocuklarımla izledim, attığımız her gol onların yüzünde mutluluk oluyordu. Bir haftadır onlarla sadece bu maçı konuşuyoruz. Beşiktaş'ın galibiyeti çocukların mutluluğuna dönüştüğünde bu beni çok keyiflendiriyor. Yeni transferlerin katkı vermesi önemli. Geçen sezon demoralize olmuş ama kaliteli olan oyuncular bu yıl katkı vereceklerini gösteriyor, daha motiveler.. Uzun yıllar sonra ilk defa bizim dönemimizde altyapıdan oyuncular çıkıp yurt dışına transfer olmuştu. Mehmet Ekşi hocamızı göreve getirdiğimiz zaman bunun meyvelerini alacağımızı biliyorduk. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu altyapıdan yukarıya kadar tüm hocaların takdirini kazanmıştı. Bugün geldikleri nokta tüm Beşiktaş camiasını gururlandırıyor. Bu fırsatı veren teknik ekibi tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta altyapı hamlesi başlatmıştık, karşılığını bulması ve devam ettirilmesi sevindirici. Beşiktaş için büyük kazanımlar olacaktır" ifadelerini kullandı.
ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM
"Böylesi
kritik bir
sezonda seçim
Beşiktaş'ın gündeminde
olmamalıdır. Herkes
şahsi hesap kitapları bir
kenara bırakmalı ve sadece
Beşiktaş'ın başarısına odaklanmalı.
2025-2028 dönemi locaları
bugünden satılıyor olması yönetimin
devam etme isteği olduğunu
gösteriyor. Arzum, Hasan Arat
başkanın bir an önce niyetini ortaya
koyup tüm camianın desteğini
arkasına alarak seçimi Beşiktaş gündeminden
düşürmesidir. Camiamız
tüm dinamikleriyle başarıya odaklanmalıdır.
Aksi bir durumda bu
sezonu da geçen sene gibi saha
dışının
saha
içi konsantrasyonunu
bozduğu bir
sezona dönüştürebilir
bu yatırımlara yazık olur.
Açıkça belirteyim kendimle
alakalı hiçbir beklenti ve planın
içinde değilim. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın başarısı için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim.
En büyük arzum
moralli başladığımız bu sezonun
sonunda şampiyonluğu kutlamak.
Beşiktaş birlik olduğu sezonlarda
başarıya ulaşmıştır. Bu sene
kişisel çekişmeleri bir kenara bırakıp
Beşiktaş'ın başarısı için herkesin
elinden geleni yapması gerekir.
YÖNETİM BÜYÜK EMEK VERİYOR
Camiaya mesajlar veren Beşiktaş eski yöneticisi, "Geçen yaz transfer döneminden itibaren kulübün seçim atmosferine sokulması takımı çok olumsuz etkiledi. 2025 Mayıs ayında olağan seçimli genel kurul var.
Beşiktaş'ın iç çekişmelerin ve seçim ortamlarının olumsuz bedelini defalarca ödediğine şahit olduk. Henüz bir senesini doldurmamış başkan ve yönetimi var, büyük emek veriyorlar. Beşiktaş tarihine geçecek bütçelerde transferler yapıldı, büyük bir yükün altına girildi. Bu yük, 3-5 aylık plan ve projelerle altından kalkılabilecek bir yük değildir.
Bu sene camia olarak kenetlenip, şampiyon olup Şampiyonlar Ligi ve benzeri gelirleri hedeflemeliyiz" diye konuştu.
YENİ FEDERASYONA GÜVEN DUYULMALI
TFF seçimlerine de değinen Kocadağ, "Geçmiş dönem TFF ile ters düştük. Beşiktaş'ın önündeki en büyük engellerinden biri de buydu ama şu an yeni federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi Türk futbolunda arzu edilen saha içinde adil yönetimi, rekabette eşitliği getirecek iradeye sahiptir.
Yakından tanıdığım yönetim kurulunun adil lig beklentisini karşılamasını temenni ediyorum" dedi.