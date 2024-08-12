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Giriş Tarihi: 12.8.2024 16:23

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Josh Brownhill pazarlığı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer'in son olarak Josh Brownhill için sıkı bir pazarlığın içine girdiği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da Josh Brownhill pazarlığı

Trabzonspor, Josh Brownhill için bastırıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği yıldız futbolcu için Bordo-Mavili yönetimin yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Bir süredir bu oyuncu için Burnley kulübüyle görüşme yapan Karadeniz kulübü yetkililerinin bu transfer için şartları sonuna kadar zorlamaya kararlı olduğu öne sürüldü.

İngiliz kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi kalan 28 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'a gelmeye yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Yönetimin yeni bir teklif sunması bekleniyor. (Takvim)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon'da Josh Brownhill pazarlığı
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