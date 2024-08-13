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Giriş Tarihi: 13.8.2024

Golün adı Semih!

Milli oyuncu, 2024’teki 29 golün 15’inde pay sahibi oldu. 10 kez ağları sarsarken, 5 kez gol pası verdi

Golün adı Semih!
Samsun deplasmanında Kartal lige 3 puanla başlarken Semih Kılıçsoy'un asisti, haftanın en iyilerinden biri olarak öne çıktı. Milli oyuncu, Rafa Silva'nın golünde verdiği pasla kilidin açılmasında büyük pay sahibiydi. Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olarak adından söz ettiren 18 yaşındaki futbolcu, 2024'e de damga vurmaya devam ediyor. Genç yıldız, 2024 yılı içinde atılan 29 golün 15'inde pay sahibi olmayı başardı. 10 golünün yanına 5 kez de gol pası ekleyen Semih, takımın da skor yükünü çekti. Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan hücum oyuncusu için Beşiktaş'ın kapısını, Premier Lig'den önce Fulham, ardından da Aston Villa çalmış ancak Kartal, futbolcuya önerilen fiyatları geri çevirmişti.
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Golün adı Semih!
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