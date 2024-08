Mourinho Türk hocalar gibi!

OKAN BURUK İRLANDALILARI DEŞİFRE ETMELİ

BEŞİKTAŞ TAKIM OYUNU OYNAMIYOR

DRAGUŞ, AVCI'YA UYMAZ

FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, gerek Jorge Jesus'agerekse İsmail Kartal'a çok önemli oyunculartransfer etti. Bu iki hoca, şampiyonlukgelmese de oynattıkları oyunla tribünlerekeyif verdiler. Mourinho, gövdelibir isim olarak geldi ama istikrarlı birkadro kuramadığı gibi oyuncularıkeyif veren bir takım halinegetiremedi. Mourinho,eleştirilere birTürk teknik adamgibi sürekli bahanelerbuluyor.gibi söylemlerdebulundu. Fenerbahçeliler,'Mourinho geldi, dertlerbitti' gibi düşünüyorlar.Mourinho,bahaneüretmeyipFenerbahçe'yibeklentilerikarşılayacak birrotaya oturtmalı.Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı maçlarda futbol olarak beklentileri karşılayamadı. Bunun çeşitli nedenleri var.Zaten Lille ile deplasmanda ve ligdeki ilk maçta hücumda sahneye çıkan tek isim, hazır olmamasına rağmen Maximin'di. Mourinho için eleştiriler biraz erken. Kendisi kariyerli bir hocadır. Kısa sürede takımı toparlayacağını düşünüyorum. Orta sahaya bir takviye gerekli ve de çok önemli bir santrfor olan En-Nesyri'nin bir an önce kuvvetlenmesi şart.Kenarda Mourinho duruyorsa beklentiler yükselecek. Ama Portekizli hoca maç sonu açıklamasında memnuniyetsizliğini ve yetersizliklerin nedenlerini sıraladı.Mourinho'nun takımları 'iyi oynayan' değil, 'kazanan' olmak isterler. Daha taşlar yerine oturmadı. Süreç, yıldız oyuncuların performansları ve Mourinho'nun stratejilerini gerektiriyor. Lille maçı da bunlardan biri. Hocanın geldiğini belli etmesi lazım.Nasıl başladığı bu kadar önemliyse İsmail Kartal, 19 maç arka arkaya kazanmıştı, onunla devam ederdiniz. İki kamp geçirmiş, milli oyuncuları kendini bulmamış, Fred'den yoksun Mourinho için 'Bütün sezon bu futbolu oynatacak' demek, kötü bir fikir. Ağustos ayında 3 ön eleme turu oynayıp milli araya kadar 4 lig haftasında fire vermeden geçmek ve transfer kapandıktan sonra eylül ayının ikinci yarısında oyunu oturtmak, Portekizlinin planıdır. Mourinho, Tottenham ve Roma'nın ardından Avrupa'da şampiyonluğa oynamayan bir başka takıma daha gitmeyip zirve yarışı veren Fenerbahçe'yi tercih etti.O kalemini erken sivriltenlerin yazdıklarını sildirecek kadar tecrübeye sahip. Beklemek güzel eylemdir, deneyin.Galatasaray,Hatayspor'u zor yenmesine rağmenoyun olarak çok kötü oynamadı. İcardi,Batshuayi, Mertens sonuç odaklı yıldızlar.Barış Alper iyi mücadele eden ama finalikonusunda istikrarı olmayan bir yıldızadayı. İkinci yarının başında İcardi'nin 'alda at' dediği pası gol yapamaması, istikrarsızvuruşlarının belgesidir. Oysa topavurur gibi yapıp çekse boş kaleye sol ayağıylayuvarlardı.Maçıngenelinde rakibin bir pozisyonu var,Galatasaray'ın direkten dönen, kalecininçıkardığı, karşı karşıya atılamayan 6-7 netpozisyonu var. Okan hocanın "İçimizdende bizi karıştırmak isteyenler var" sözü,Galatasaraylı kimliklerine rağmen hunharcaeleştiri yapan kişilere yöneliktir.Keşke Okan hoca isim verseydi, o insanlarıdeşifre etseydi.Bunun açıklığa kavuşması Galatasaray'ın menfaatinedir. Galatasaray ilk maçı zor da olsa son dakikada kazandı.Aslında Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir kura çekildi. Buna rağmen yine de tehlikeli maç. Çünkü en vasat Avrupa takımı dahi bizim ligimizdekilere göre iyi durumda.Çanlar Okan hoca için çalıyor.Oyun alarm veriyor ve önlerinde Young Boys sınavı var.Okan Buruk da bunları fark edecek kadar tecrübeli. Erden Timur'un ayrılığı sonrasında problem olunca, ortalığın karışmaması sürpriz olurdu.Galatasaray'da yönetim ve profesyonellerin eylem ve profillerine bakıldığında, lider olarak ön plana çıkması gereken tek isim var: Okan Buruk…Transferde geç kalan, Kemerburgaz'da takıma göstermelik tek idman yaptıran, Erden Timur ile çalışanların hayatını zorlaştıran, Sportif A.Ş'de koltuk kavgası yapan, Florya ihalesini ne zaman yapıp da ne zaman Bankalar Birliği'nden çıkmayan,deyip transferde tek kalemde rekor kıran, takım kaptanınınpapatya falına seyirci kalan bir yönetim var. Karşılarında da kombinesini, formasını, yayın paketini almış, huzurlu bir takım bekleyen taraftar var. Taraftarın içlerindeki İrlandalı olmadığı ortada. O zaman ne yapacaklar?İmmobile, Rafa Silva gibi yıldız oyuncular sonuca endeksli. Yani bu iki oyuncudan oyun da çıkar goller de çıkar. Ama Beşiktaş, takım oyunu oynamıyor. Siyah-beyazlılar, üst üste iki galibiyeti sadece yıldızlarıyla kazandı. Transfer için ise Paulista'nın yanına ayağını iyi kullanan bir sol stopere ihtiyaç var. Masuaku kaliteli bir oyuncu ama istikrarı yok. Güçlü bir yedeği olmalı. Bütün sezonu Svensson ile Beşiktaş geçiremez. Sonuçta Beşiktaş'ın defans ile ilgili oyunculara ihtiyacı var.Beşiktaş, kaliteli oyuncularıyla iki gol buldu. Ama 90 dakika oyunu domine eden Samsunspor'du. Her zaman belirttiğim gibi ligimizdeki bu tip takımların kadro kaliteleri çok sınırlı. Beşiktaş'ta bana göre iyi bir kanat forvetine öncelikle ihtiyaç var. Bir tane de orta sahaya takviye gerekiyor. Rafa Silva benim çok iyi takip ettiğim, çok kaliteli bir oyuncu. Kafamdaki en önemli soru işareti, İmmobile'deki düşük performans.En dikkat çekici gelişme, takım konsantrasyonu. Disiplinli oynuyorlar ve topun hemen arkasına geçiyorlar. Yalnız orta sahayı iki oyuncuya; Gedson ve Musrati'ye bıraktılar. Sıkıntı çıkacaksa, bu ikilinin yalnızlaşmasından olacak. Çünkü skor yapamadıklarında, orta sahayı çok çabuk geçen bir rakip buluyorlar karşılarında. Van Bronckhorst'un dediği gibi, bu dönemlerde kazanarak yola devam etmek önemli. Çünkü Beşiktaş camiası zirvenin 50 puan gerisinde kalan bir sezon yaşadı. Takımın taraftarı tekrar arkasına alması, kazanma inancını oluşturması ile mümkün.Üç transferin de kusursuz başladığı Beşiktaş'ta hem sağ bek hem de sağ açık ışık vermiyor. Bir stoper ihtiyacı daha var. Beşiktaş, 8+3 sonrası doğru yabancılarla takım kalitesini yükseltti. Gio'nun kimlere soğuk baktığı ortada. Hem rahat idman yapabilmesi hem de yeni transferlere bütçe açılabilmesi için gidecekler listesindekilerin arkasından bir kova su dökmeli. Bu beklentilerin yanında, Amir gibi bu ligin en kaliteli orta sahalarından biri neden kiralık gönderildi? Bu soru çok sorulur.Trabzonspor'un yaptığı transferler asla yıldız transferler değil. Hâlâ Visca, Mendy, Trezeguet, kaleci Uğurcan gibi eski tüfekler parıldıyor. Hücum hattı Weghorst ya da Onuachu diye bağırıyor. Avcı kusura bakmasın ama bu oyuncularla Trabzonspor yarışın içinde zor olur.Trabzonspor'un yenilenmiş bir kadrosu var. Tabii ki sistemi oturtmak kolay değil. Ama Avrupa maçı ve Sivas deplasmanı gösterdi ki yine gidişat hakkında tehlikeli sinyaller var. Mutlaka iyi bir santrfor transferi şart. Draguş birinci sınıf bir oyuncu değil. Üstelik de Avcı'nın kafasındaki oyun planını işletecek bir santrfor tipi de değil.Trabzonsporluları öfkelendiren beraberlik değil, takımın oyun olarak güdük kalması ve etkisizliği esas sorun. Pas takımı olmaya çalışıyorlar ama bunu çok yavaş yapıyorlar. Uğurcan'ın kurtarışları olmasa başka şeyler de konuşuyor olurduk. Abdullah Avcı eksikleri çok net tespit eden, rakibe göre takımını kurgulayan bir teknik adam. Şu gerçeği unutmayalım; takımının yıldızı kalecisi… Trabzonspor'da bu kabul edilemez. Hem santrfora hem de orta sahaya takımın yükünü çekecek, sorumluluk alacakoyuncular lazım. Çünkü kapanan rakiplere karşı oynayacaklar, her zaman duran toplarla problemleri çözemezler.