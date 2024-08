Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: Icardi’ye 22 Ağustos’a kadar ödeme yapılacak

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar'da Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Konya yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yazgan, "Geçen sene Konyaspor deplasmanıyla şampiyon olarak sezonu tamamlamıştık. Bu sezon şansımıza ilk deplasmanımız Konyaspor oldu. Diliyorum ki geçen sene gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde gösterir ve sezonu da şampiyon olarak tamamlarız. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçını izleme imkanı buldum. Ali Çamdalı hoca, geçen yıl kaldığı yerden devam etmiş ve çok keyifli bir takım oluşturmuş. Biz de heyecan ve merakla yarın akşamı bekliyoruz. Davinson Sanchez'in sakatlığı var, dilerim en kısa zamanda aramıza katılır, kuvvetli bir oyuncumuz. Wilfried Zaha'nın da bir transfer süreci var. Bu hafta da dinlenmesini hocamız da uygun buldu. Ömer Başkan sağ olsun yarın akşam bizi yemeğe davet etmiş, büyük bir memnuniyetle davetine katılacağız. Büyük bir keyifle Mevlana şehri Konya'ya gideceğiz ve dilerim galibiyetle döneceğiz. Bizi üzen bir konu oldu. Umarım alışkanlık haline gelmez. 1800 - 1812 TL civarı bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin aldığı karar doğrultusunda normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse çok memnun oluruz. Diğer kulüplerin de benzer beklentide olduğunu düşünüyorum" dedi.



"BAŞARIYLA ULAŞMAK İSTİYORLARSA BİZİ İZLESİNLER"

Fenerbahçe'nin kolay yoldan başarıya ulaşmak adına algı çalışmaları yaptığını ifade eden Eray Yazgan, "Rakip takımın hocasıyla alakalı yorum yapacak değilim. Mauro Icardi'nin de direkt ona cevap verdiğini düşünmüyorum. Gelen soru üzerine kendi hissiyatını paylaşmıştır. Geçen seneyi stadımızda çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu sene de özellikle sosyal medyadaki trolleri vasıtasıyla birtakım çalışmalar başlattılar. Ciddi algılar üzerinde oynuyorlar. Öyle sanıyorum ki bunu kolay yoldan başarıya ulaşmak için yapıyorlar. Unutmamaları gereken bir şey var; başarı emektir ve her zaman da öyle olacaktır. Çıkardıkları yangına su yerine odun atmayı tercih etmişlerdi geçen sene. Benim tavsiyem bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri. Gerçekten başarıya ulaşmak istiyorlarsa bizi izlesinler. Belki izleyerek bir şeyler öğrenebilirler. Biz Galatasaray'ız önce kendimize bakarız ve sonra da zirveye oynarız" diye konuştu.



"22 AĞUSTOS'A KADAR ÖDEME YAPILACAK"

Mauro Icardi'ye 22 Ağustos'a kadar ödeme yapılacağını ve şu an için konuyla alakalı hiçbir sorun olmadığını söyleyen Yazgan, "Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka ve çok ciddi de bir şirket aynı zamanda. Muhasebesi, avukatı, menajerleri var ve onların çok ciddi görevleri var. Görevlerinin arasında da günü gelen ödemeyi muhatabına hatırlatmak. Bize, 22 Ağustos'a kadar ödememiz olduğuna dair bir anımsatma mesajı geldi. Avrupa'ya giden takımlar senede 4 defa borçsuzluk evrakı alıyorlar. 30 Haziran'da biz borçsuzluğu geçmişiz. 22 Ağustos'a kadar bu ödeme yapılacak, 23 Ağustos'ta bu ödeme yapılmamışsa bir sorun var diyebiliriz. Ama bugün itibariyle böyle bir problem yok" ifadelerini kullandı.



"12 OLAN SPORTİF A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYE SAYIMIZ 16'YA ÇIKARIYORUZ"

Galatasaray Sportif A.Ş.'deki yeni yapılanmayla ilgili fiili görev dağılımının yapıldığını resmi olarak da SPK'dan dönüş beklediklerini söyleyen Eray Yazgan, "Galatasaray Sportif A.Ş., borsaya kote bir şirket. SPK'ya karşı normal anonim şirketlerden daha farklı sorumlulukları var. Ana sözleşmemizde ufak bir değişiklik yapıyoruz. SPK'dan da bunların müsaadesini bekleme sürecindeyiz. Halihazırda 12 olan Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üye sayımızı 16'ya çıkarıyoruz. Bu süreç devam ediyor. Süreç devam ederken de resmi olarak olmasa da fiili olarak görev dağılımı yaptık" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin yeni formatta Galatasaray'a ekstra bir gelir katmadığını söyleyen Yazgan, "Yepyeni bir Şampiyonlar Ligi formatı var. Heyecan verici bir şey. Toplam 8 maç oynuyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız vakit. Naklen yayın gelirleri eskiden ülkelerde dağıtılıyordu. Şu an böyle bir durum yok. Bu yüzden de ekonomik açıdan bizim için değişen bir şey olmadı" sözlerini dile getirdi.



"HEM FUTBOLCULARIN HEM KULÜBÜN TATMİN OLACAĞI GELİŞMELER OLMASI LAZIM"

Gitmesi gündemde olan oyuncular için hem onların hem de kulübün tatmin olacağı gelişmeler olması gerektiğini vurgulayan Eray Yazgan, "Kerem Aktürkoğlu geçen hafta da kadromuzdaydı. Oyuna girdikten sonra nasıl bir gayret gösterdiğini, katkı sağladığını herkes gördü. Derrick Köhn de aynı şekilde. Her zaman söylediğimiz bir şey var; hem oyuncunun hem de bizim mutlu olacağı şekilde olması lazım. Kerem Aktürkoğlu bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Hem onların hem de kulübün tatmin olacağı birtakım gelişmeler olması lazım ki önümüze bakalım ve transfer süreçleri sonuçlansın" diye konuştu.



"ZAHA'NIN TRNASFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"

Takımdan ayrılması beklenen Wilfried Zaha'nın transfer sürecinin zora girdiği iddiasıyla ilgili gelen soru üzerine de konuşan Yazgan, "Wilfried Zaha da bir marka. Onlar da ince eleyip sık dokuyan hukukçularla, menajerlerle, finansçılarla çalışıyorlar. Onlar da aralarında birtakım görüşmeleri sürdürüyorlar. Neticelenirse neticelenir, neticelenmezse Zaha geçen faydalandığımız, bu sene de faydalanmayı umut ettiğimiz bir oyuncumuz. Ne mutlu ki ikame edecek oyuncularımız var. Kadro planlaması dediğimiz şey tam olarak bu. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.