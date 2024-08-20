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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Sokaktaki adam bile Dzeko&Tadic’i çıkarırdı

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Sokaktaki adam bile Dzeko&Tadic’i çıkarırdı



ÖZBOSTAN: F.Bahçe, Göztepe maçında 1 puana razı oldu. Jose Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim" dedi. Portekizli teknik adama eleştiri çok. Siz Fenerbahçe'de ışık görüyor musunuz?

ÜRÜNDÜL: Zaman lazım ama Mourinho, deneyimine ve kariyerine ters düşen, ciddi hatalar yapıyor. İkinci yarıda atak oynarsınız, gol pozisyonları kaçırırsınız, üçüncüyü atamayıp iki tane yersiniz, olur futbol bu… Ama Fenerbahçe büyük bir baskı altında kaldı. Tabii ki 120 dakikalık Lille maçının yıprattığı oyuncular fizik olarak düştüler. Mourinho'nun hamleler yapması lazımdı daha ilk golü yemeden. Örneğin bir sprinter, kontratak için Oğuz, orta sahaya bir takviye, ama yapmadı. Sonuçta da puan kaybedildi ama takım toparlanacaktır.

TÜZEMEN: Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim" diyor ancak F.Bahçe'yi mucitlik yaparak yönetmeye çalışıyor. Her maça farklı 11'le çıkıyor. İyi oynayan bir oyuncu, bir sonraki hafta kulübede oturuyor. Futbolda başarının sırrı istikrarlı kadrodur. Mourinho, "11'i ben belirlerim, istediğim oyuncuları tercih ederim" egosuyla davranıyor. 2-2'lik skor, Portekizli hocaya yazar. Eğer tecrübeliyse F.Bahçe uzatmalarda rakip kaleye gideceğine, oyunu soğutur skoru 2-0'da tutardı. Mourinho takımı kenardan izliyor, değişiklik yapıyor ama oyuna müdahale etmiyor.




ÇAKAR: Mourinho ağır egolu, kibirli ve her şeyi ben bilirim havasında… Belki de hayatında ilk defa bu seviye bir ligde çalışıyor. Bu yüzden 'Ben ne yaparsam yapayım, doğruyu yaparım' tavrında. Göztepe maçında 2-0'dan maçın 2-2'ye gelmesinin tek sorumlusu Mourinho'dur. 60'tan sonra Fenerbahçe bitti. Bu da çok doğal çünkü üç gün önce 120 dakika oynamışlardı. Bazı oyuncuların yürüyecek hali kalmamıştı. Göztepe akın üstene akın yapıyor, gol 'geldim, geliyorum' diyordu. Mourinho'nun yapması gereken, -ki bunu amatör kümede antrenörlük yapan biri de sokaktaki adam da yapar, Dzeko ve Tadic'i alıp orta sahada güçlü, diri, top kapabilecek ve top tutabilecek oyuncuları sokacaktı. Hiçbirini yapmadı.

GÜLTİKEN: Mourinho'nun direksiyonuna geçtiği takım, geçen sezon şampiyon olamadı ama tarihinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Hem attığı goller hem de oynadığı oyun açısından başarılıydı. Böyle bir takımın başına geldiğinizde kim olursanız olun, daha iyisini yapmak mecburiyetindesiniz. 2-0 öne geçtiğiniz bir maçı kazanamıyorsanız, bu eleştiriler normal hale gelir.

DİKKAT! ÇANTADA KEKLİK DEĞİL!

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için Young Boys ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın oyunu umut veriyor mu? Eğer Galatasaray Devler Ligi'ne kalamazsa ne olur?

LEVENT TÜZEMEN: Kağıt üzerinde Galatasaray favori görünüyor. Young Boys yine de hafife alınmamalı. Çünkü İsviçre ekibi kendi seyircisiyle oynadığında müthiş bir mücadele ortaya koyuyor. Stadın zemininin sentetik olduğunu düşünürsek Okan Buruk, İsviçre'ye uçmadan önce Florya'daki sentetik sahada oyuncularını çalıştırmalı ve krampon seçimi de sentetik zemine göre yapılmalı. Galatasaray, Devler Ligi'ne girerse hem ekonomik açıdan hem de prestij açısından gövde gösterisi yapacak. Limit olarak yeni transferlerin önü açılacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek Galatasaray'ı psikolojik olarak olumsuz etkiler. Ayrıca maçın hakemi Daniel Siebert formsuz bir Avrupa Şampiyonası yaşadı. Dünya Kupası'nda ceza alan Muslera, kendisine ceza veren hakeme karşı oyun içinde öfkesinden sıyrılıp sakin kalmalı.




ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray, play-off'ta şanslı bir kura çekti ama bu demek değildir ki Şampiyonlar Ligi çantada keklik. Öncelikle G.Saray henüz iyi top oynamıyor. İsviçre'nin vasat bir ekibi yine de bizim ligimizdeki birçok takımdan daha iyi oyun düzenine sahiptir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ancak G.Saray'ın, Devler Ligi fırsatını kaçırmayacağını düşünüyorum.

AHMET ÇAKAR: Galatasaray'ın her ne kadar oyunu umut vermese de kadro kalitesi ve deneyimi Young Boys'un üzerinde. Fakat Şampiyonlar Ligi son ön eleme turu her zaman tehlikelidir. Bu turda asla kötü takım göremezsiniz. Galatasaray şanslı ama Şampiyonlar Ligi kesin değil. Kalırsa ki kalma ihtimali yüzde 70, hem para kazanacak hem de prestij. Ama kalamadıkları an zaten iç karışıklıklarla boğuşan Galatasaray'da ortam daha da gerginleşecek. Erden Timur ismi yeniden gündeme gelecek. Oklar büyük oranda Dursun Özbek'e çevrilecek ve kaos derinleşecek.

ALİ GÜLTİKEN: Galatasaray, takım olarak Young Boys'tan iyi bir kadroya sahip. Çok daha tecrübeli ve deneyimli bir ekip. Bu turda çekilebilecek en iyi rakiple de eşleşti. Bu turun açık ara favorisi Galatasaray. Sıkıntı yaratacak tek bir şey var; Young Boys'un sentetik zeminli futbol sahasında oynaması. Ama işin bütününde Galatasaray turu geçebilmeli.

ERTELEME KARARI DOĞRU

ÖZBOSTAN: Avrupa takımlarımızın maçları ertelendi. Doğru diyen de var yanlış diyen de. Sizce TFF doğru bir karar mı aldı?

LEVENT TÜZEMEN: TFF'yi kutluyorum. Ülke puanı ve takımlarımızı düşünerek, erteleme kararıyla doğru bir duruş sergilediler. Amaç 5 takımımızın da gruplarda mücadele etmesi. Bu erteleme, kulüplerin olası mazeretlerini de ortadan kaldıracaktır ve Avrupa'ya daha fazla kafa yoracaklardır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Dünyada artık futbolculara dinlenme diye bir şey yok. Yüksek tempoya ve arka arkaya maçlara alışacaksınız. Daha sezon başında maç ertelemeyi doğru bulmuyorum.




AHMET ÇAKAR: TFF'nin kararı kesinlikle hatalı. Bu yolu açarsanız bunun arkası gelir. Madem öyle, Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi niye erteleme yapmadınız? Kaldı ki rakipler ahım şahım takımlar değil. Yorgunluk yok çünkü sezon başı. Niye iptal edildi? Sebebi çok açık; takımlara şirin gözükmek için.

ALİ GÜLTİKEN: Bu yıllardır yapılması ve yapılmaması konusunda ülkemizde sürekli tartışılan bir konu. Genel anlamda Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Doğal olarak bizde de aynı şekilde devam etmesi gerekirdi. Sezonun çok başı ve takımlarımız yüzde yüz hazır değiller, ülke olarak da Avrupa puanı bizim için çok önemli. O açıdan bu kararı olumsuz bulmuyorum.

NDOUR'UN MÜKEMMEL BİR SAĞ AYAĞI VAR

ÖZBOSTAN: Beşiktaş gümbür gümbür.. Yeni transferleri adeta Kartal'ı uçuruyor.. Neler söylersiniz?

GÜLTİKEN: Beşiktaş oldukça mutlu. Olması da son derece normal. Geçen sezon çok travmatik bir yıl geride kaldı. Sonrasında bu kadar mükemmel bir başlangıç ancak hayallerde olurdu. Beşiktaş bu hayalleri gerçeğe dönüştürmüş durumda. Bunda, gelen üç lider oyuncunun çok büyük katkısı var. Immobile, Rafa Silva ve Paulista büyük futbol karakterine ve kariyerine sahip oyuncular. Takıma katkıları muazzam oldu. Diğer bütün oyuncuları da yukarıya çektiler. Şu anda Beşiktaş, güveni yüksek ve kazanmayı bilen bir ekip olarak büyük şeyler vadediyor.

ÜRÜNDÜL: Biz bildiğiniz gibi bazı şeyleri çabuk abartıyoruz. Çok çabuk da ters eleştiriler yapıyoruz. Beşiktaş, 3 iyi transfer yaptı. Van Bronckhorst takımı tanıdı. İşe iyi başladılar ama Beşiktaş'ın kimsenin düşünmediği bir handikapı var. Kadro derinliği yok. Önemli oyuncularında bir problem yaşadığında aynı düzen devam edecek mi bunu zaman gösterecek.

TÜZEMEN: İki maçta yeni transferlerin skora katkı yapması ve galibiyette başrol oynamaları, yönetimin oyuncu seçiminde ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle PSG'den kiralanan 20 yaşındaki Ndour'un mükemmel bir sağ ayağı var. Oynadığında oyuna akıl katacak, yüksek tekniğiyle de arkadaşlarına gol pası verecektir. Özellikle Muçi'nin attığı golde verdiği pas olağanüstü güzellikteydi. Beşiktaş'ın tek sorunu, derin bir kadrosu yok. Defansa alınacak oyuncular Hollandalı hocanın elini rahatlatır.

ÇAKAR: Beşiktaş, şampiyonluğa ve başarıya aç. Coşkuyla oynuyor, oyuncular arasında müthiş bir aşk var. Basit bir Anadolu takımı ile İstanbul'da oynarken bile final havasındalar. Fenerbahçe ve Galatasaray'daki oyuncuların nispeten soğukluğu, Beşiktaş'ta asla görülmüyor. Bu yarış için çok önemli. Ama hâlâ birkaç oyuncu dışında Beşiktaş kadrosunun bir Fenerbahçe ve Galatasaray ayarında olduğunu düşünmüyorum.

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Sokaktaki adam bile Dzeko&Tadic’i çıkarırdı
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