Sokaktaki adam bile Dzeko&Tadic’i çıkarırdı

DİKKAT! ÇANTADA KEKLİK DEĞİL!

ERTELEME KARARI DOĞRU

NDOUR'UN MÜKEMMEL BİR SAĞ AYAĞI VAR

Zaman lazım ama Mourinho, deneyimine ve kariyerine ters düşen,hatalar yapıyor. İkinci yarıda atak oynarsınız, gol pozisyonları kaçırırsınız, üçüncüyü atamayıp iki tane yersiniz, olur futbol bu… Ama Fenerbahçe büyük bir baskı altında kaldı. Tabii kimaçının yıprattığı oyuncularolarak düştüler. Mourinho'nun hamleler yapması lazımdı daha ilk golü yemeden. Örneğin bir, kontratak için Oğuz, orta sahaya bir takviye, ama yapmadı. Sonuçta da puan kaybedildi ama takım toparlanacaktır.Mourinho, "Ben sihirbaz değilim ama tecrübeliyim" diyor ancak F.Bahçe'yiyaparak yönetmeye çalışıyor. Her maça farklı 11'le çıkıyor. İyi oynayan bir oyuncu, bir sonraki hafta kulübede oturuyor.. Mourinho, "11'i ben belirlerim, istediğim oyuncuları tercih ederim" egosuyla davranıyor. 2-2'lik skor, Portekizli hocaya yazar. Eğer tecrübeliyse F.Bahçe uzatmalarda rakip kaleye gideceğine, oyunu soğutur skoru 2-0'da tutardı. Mourinho takımı kenardan izliyor, değişiklik yapıyor ama oyuna müdahale etmiyor.Mourinho ağır egolu, kibirli ve her şeyi ben bilirim havasında… Belki de hayatında ilk defa bu seviye bir ligde çalışıyor. Bu yüzdentavrında. Göztepe maçında 2-0'dan maçın 2-2'ye gelmesinin tek sorumlusu Mourinho'dur. 60'tan sonra Fenerbahçe bitti. Bu da çok doğal çünkü üç gün önce 120 dakika oynamışlardı. Bazı oyuncuların yürüyecek hali kalmamıştı. Göztepe akın üstene akın yapıyor, gol 'geldim, geliyorum' diyordu. Mourinho'nun yapması gereken, -ki bunu amatör kümede antrenörlük yapan biri de sokaktaki adam da yapar, Dzeko ve Tadic'i alıp orta sahada güçlü, diri, top kapabilecek ve top tutabilecek oyuncuları sokacaktı. Hiçbirini yapmadı.Mourinho'nun direksiyonuna geçtiği takım, geçen sezon şampiyon olamadı ama tarihinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Hem attığı goller hem de oynadığı oyun açısından başarılıydı.2-0 öne geçtiğiniz bir maçı kazanamıyorsanız, bu eleştiriler normal hale gelir.Kağıt üzerindeGalatasaray favori görünüyor. YoungBoys yine dealınmamalı.Çünkü İsviçre ekibi kendi seyircisiyleoynadığında müthiş bir mücadeleortaya koyuyor. Stadın zeminininsentetik olduğunu düşünürsekOkan Buruk, İsviçre'ye uçmadanönce Florya'dakisahadaoyuncularını çalıştırmalı ve kramponseçimi de sentetik zemine göre yapılmalı.Galatasaray, Devler Ligi'ne girerse hem ekonomikaçıdan hem de prestij açısından gövde gösterisiyapacak. Limit olarak yeni transferlerinönü açılacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenmekGalatasaray'ı psikolojik olarak olumsuz etkiler.Ayrıca maçın hakemiDünyaKupası'nda ceza alan Muslera, kendisine cezaveren hakeme karşı oyun içinde öfkesindensıyrılıp sakin kalmalı.G.Saray,play-off'ta şanslı bir kura çekti ama budemek değildir ki Şampiyonlar Ligiçantada keklik. Öncelikle G.Sarayhenüz iyi top oynamıyor. İsviçre'ninvasat bir ekibi yine de bizim ligimizdekibirçok takımdan daha iyi oyun düzeninesahiptir. Bu yüzden dikkatli olmaktafayda var. Ancak G.Saray'ın, Devler Ligi fırsatınıkaçırmayacağını düşünüyorum.Galatasaray'ın her nekadar oyunu umut vermese de kadro kalitesive deneyimi Young Boys'un üzerinde.Bu turda asla kötütakım göremezsiniz. Galatasaray şanslı amaŞampiyonlar Ligi kesin değil. Kalırsa ki kalmaihtimali yüzde 70, hem para kazanacak hem deprestij. Ama kalamadıkları an zaten iç karışıklıklarlaboğuşan Galatasaray'da ortam daha dagerginleşecek. Erden Timur ismi yeniden gündemegelecek. Oklar büyük oranda DursunÖzbek'e çevrilecek ve kaos derinleşecek.Galatasaray, takım olarakYoung Boys'tan iyi bir kadroya sahip. Çok dahatecrübeli ve deneyimli bir ekip. Bu turda çekilebileceken iyi rakiple de eşleşti. Bu turun açıkara favorisi Galatasaray. Sıkıntı yaratacak tek birşey var; Young Boys'un sentetik zeminli futbolsahasında oynaması.TFF'yikutluyorum. Ülke puanı ve takımlarımızıdüşünerek, erteleme kararıyla doğrubir duruş sergilediler. Amaç 5 takımımızında gruplarda mücadele etmesi. Buerteleme, kulüplerin olası mazeretlerinide ortadan kaldıracaktır ve Avrupa'yadaha fazla kafa yoracaklardır.Dünyadaartık futbolculara dinlenme diyebir şey yok. Yüksek tempoya vearka arkaya maçlara alışacaksınız.TFF'nin kararıkesinlikle hatalı. Bu yolu açarsanız bununarkası gelir. Madem öyle, Fenerbahçe'ninLille maçı öncesi niye erteleme yapmadınız?Kaldı ki rakipler ahım şahım takımlardeğil.yok çünkü sezon başı.Niye iptal edildi? Sebebi çok açık; takımlaraşirin gözükmek için.Bu yıllardır yapılmasıve yapılmaması konusunda ülkemizdesürekli tartışılan bir konu. Genelanlamda Avrupa'nın hiçbir yerindeböyle bir uygulama yok. Doğal olarakbizde de aynı şekilde devam etmesigerekirdi. Sezonunçok başı ve takımlarımızyüzde yüz hazırdeğiller, ülke olarakda Avrupa puanıbizim için çokönemli. O açıdanbu kararıolumsuzbulmuyorum.Beşiktaş oldukça mutlu.Olması da son derece normal. Geçen sezonçok travmatik bir yıl geride kaldı. Sonrasındabu kadar mükemmel bir başlangıç ancakhayallerde olurdu. Beşiktaş bu hayallerigerçeğe dönüştürmüş durumda. Bunda,gelen üç lider oyuncunun çok büyük katkısıvar.Diğer bütün oyuncularıda yukarıya çektiler. Şu anda Beşiktaş, güveniyüksek ve kazanmayı bilen bir ekip olarakbüyük şeyler vadediyor.Biz bildiğiniz gibi bazı şeyleriçabuk abartıyoruz. Çok çabuk da terseleştiriler yapıyoruz. Beşiktaş, 3 iyi transferyaptı. Van Bronckhorst takımı tanıdı. İşe iyibaşladılar ama Beşiktaş'ın kimsenin düşünmediğibir handikapı var.. Önemli oyuncularında bir problemyaşadığında aynı düzen devam edecek mibunu zaman gösterecek.İki maçta yeni transferlerinskora katkı yapması ve galibiyette başroloynamaları, yönetimin oyuncu seçimindene kadar başarılı olduğunu gösteriyor.Oynadığında oyuna akıl katacak,yüksek tekniğiyle de arkadaşlarınagol pası verecektir. Özellikle Muçi'nin attığıgolde verdiği pas olağanüstü güzellikteydi.Beşiktaş'ın tek sorunu, derin bir kadrosuyok. Defansa alınacak oyuncular Hollandalıhocanın elini rahatlatır.Beşiktaş, şampiyonluğa vebaşarıya aç. Coşkuyla oynuyor, oyunculararasında müthiş bir aşk var. Basit birAnadolu takımı ile İstanbul'da oynarkenbile final havasındalar. Fenerbahçe veGalatasaray'daki oyuncuların nispetensoğukluğu, Beşiktaş'ta asla görülmüyor.Bu yarış için çok önemli. Ama hâlâbirkaç oyuncu dışında Beşiktaş kadrosununbir Fenerbahçe ve Galatasarayayarında olduğunu düşünmüyorum.