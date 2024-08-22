Avantajlı skoru alacağız

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, St. Patrick's Athletic maçı öncesi iddialı konuştu. Rakibin oldukça fazla maçını izlediklerini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Analizimizi yaptık.Bir iki tane iyi oyuncuları var. Önemli olan kendimiz ne yapacağımız" dedi. Oyunun kontrolünü ellerine almaları gerektiğini de aktaran Atan, şöyle devam etti: "Bildiğimiz, alıştığımız Başakşehir'in pas oyununu oynamamız gerekiyor.Rotasyonu henüz genişletemediğimiz için biraz sıkıntı yaşadık. Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa'ya ayırmış durumdayız.En iyi 11'imiz ile sahada olacağız. Avantajlı bir skor almak için ne gerekiyorsa onu yapacağız."