Son dakika Beşiktaş haberi: Felix Uduokhai Kartal oldu!

Lugano maçında yenilen goller Beşiktaş'ın sol stoper ve sol bek mevkilerinde büyük zaafı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Burada daha önce de siyah-beyazlıların gündemine gelen Felix Uduokhai için kulübü Augsburg'la masaya oturan Friedel, görüşmeleri olumlu şekilde bitirdi.Teknik direktörGiovanni van Bronckhorst'unUduokhai'in transferinibizzat talep ettiği kaydedildi.26 yaşındaki Nijeryaasıllı Alman futbolcu, Beşiktaş'latemmuz ayının başındagörüşmüş, İstanbul'a gelerekNevzat Demir Tesisleri'ni veTüpraş Stadı'nı gezmişti.2008-09 sezonunda başlayan Felix Uduokhai, 1860 Münih'te farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Wolfsburg'a transfer oldu. 2020-21 sezonunda ise 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Augsburg'a geçti. Bundesliga'da toplam 150 maçta süre alırken, 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Yıldız futbolcu, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabiliyor.SİYAH-beyazlılar, sağ kanat için Angelo Gabriel ile tüm detaylarda anlaşsa da henüz Chelsea'yle satın alma opsiyonu konusunda el sıkışmadı. İngiliz ekibiyle transfer görüşmelerini hızlandıran Beşiktaş, bu hafta işi bitirmek istiyordu ancak mutabakat sağlanamayınca futbolcu beklemeye alındı. Jackson Muleka'nın ayrılığı sonrası hücuma bir takviye yapacak siyah-beyazlı ekip, Angelo'da pürüz çıkma ihtimaline karşın listesindeki diğer adaylar için de görüşmeler yürütüyor.BEŞİKTAŞ'TA yönetimin göndermek istediği Vincent Aboubakar'a teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yaz kampı sürecinde şans verdi. Ancak Kamerunlu yıldız beklentileri karşılayamayınca Hollandalı hocanın da gözünden düştü. Tecrübeli çalıştırıcı,diyerek futbolcuya kapıyı gösterdi. Beşiktaş'ta istenmeyen adam haline gelen Aboubakar, ayrılık için 3.1 milyon Euro olan maaşının tamamını talep ediyor.