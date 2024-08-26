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Giriş Tarihi: 26.8.2024 15:12 Son Güncelleme: 26.8.2024 15:14

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Gündem Rick Karsdorp

Trendyol Süper Lig'de 2 de 2 yapan Beşiktaş'ta, sağ bek arayışları sürüyor... Son olarak Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Hollandalı futbolcu Rick Karsdorp gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Gündem Rick Karsdorp

Beşiktaş, sağ bekte arayışlarını sürdürürken kulübün gündemindeki isim Roma'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp oldu. İtalyan temsilcisi, 2017'den bu yana kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcu için Siyah-beyazlılar, Roma ile temaslarını sürdürüyor.

KALMASI DOĞRU DEĞİL

İtalyan ekibinin teknik direktörü Daniele De Rossi, Karsdorp hakkında açıklamalarda bulundu.

De Rossi, '' 6 gün içinde ne olacağını bilmiyorum, ayrılacak mı, göreve geri dönecek mi, yoksa kadro dışı mı kalacak. Kulüp benden şimdiye kadar kimseyi takımdan uzaklaştırmamı istemedi. Karsdorp'u oynatmayı düşünmüyorum. Bu yüzden Roma'da kalması doğru değil.'' ifadelerini kullandı. (Sporx)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Gündem Rick Karsdorp
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