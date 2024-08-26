BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın yeni transferi Uduokhai’nin sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş'ın Augsburg'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Alman stoper, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar zorunlu satın alma koşuluyla 1 yıllığına kiralanacak olan deneyimli futbolcunun bonservisini sezon sonu alacak.

BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNE KAVUŞTU

Beşiktaş yeni transferi Felix Uduokhai'ye kavuştu. Bundesliga ekibi Augsburg'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki Alman stoper dün gece transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Antalyaspor ve Lugano ile oynadığı son iki maçta kalesinde 5 gol gören Kartal savunma hattını Felix Uduokhai ile güçlendirdi. Her konuda anlaşma sağlanan 1,93 boyundaki deneyimli futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek. Nijerya asıllı olan Uduokhai daha sonra sözleşme imzalayacak.



SÖZLEŞME DETAYLARI

Alman medyası, Beşiktaş'ın Uduokhai'yi ilk etapta 500 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralayacağını duyurdu. Kulüpler arasındaki zorunlu satın alma sözleşmesine göre siyah-beyazlılar sezon sonunda 5 milyon euro ödeyerek başarılı futbolcunun bonservisini de alacak. 1+3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Felix Uduokhai'ye ise senelik 1,7 milyon euro garanti ücret ödenecek.

Sol stoper pozisyonunda görev yapan Felix Uduokhai geçen sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkarken 2 gole imza atmıştı. (Milliyet)