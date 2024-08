FENERBAHÇE HABERLERİ: Acun Ilıcalı’dan itiraf: Bu benim için başka bir onur

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e Sarı-Lacivertliler ve Hull City ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Sizin ve taraftarlarımızın da bildiği gibi hayatımın dünyada eşi benzeri yok. Son derece yoğun bir hayat, bunu sürekli arkadaşlarıma söylüyorum. Fenerbahçe'deki işim, hayatımın yüzde 20'sinden fazlasını almayacak. Hull City, taraftarlar, ve buradaki herkes şu anda benim hayatım. Şimdi yapmak istediğimiz şey, daha iyi bir takım yaratmak. Hayat çok zor. Türkiye'nin bir yerinde toplantıdaydım, İstanbul'a uçtum, sonra buraya geldim. Tekrar İstanbul'a döneceğim ve sonra Fenerbahçe deplasmanı için iki saat uçup Türkiye'nin doğusuna gideceğim ve geri döneceğim. Şu anda yaşadığım hayat bu ama bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Bundan keyif alıyorum. Yani bu yüzden bu hayatı tercih ediyorum.

Çok fazla iş olması benim şikayet ettiğim anlamına gelmiyor, her dakikasından keyif alıyorum. İngiltere'de böyle güzel bir takımım olmasından gurur duyuyorum. 5 yaşından beri Fenerbahçe taraftarıydım ve şimdi kulüpte Asbaşkanım. Bu benim için başka bir onur. Bu yüzden hayatımın ilk döneminden [Anne-babasını kaybettiği dönem] sonra şanslı olduğumu düşünüyorum, ikinci bölümden gerçekten keyif alıyorum. Buraya ne zaman gelsem cennette gibi oluyorum. Bu kasabanın, şehrin enerjisini hissediyorum, her yer yeşil. İstanbul gibi 22 milyon insanın yaşadığı bir şehirden buraya geliyorum ve burası benim için her zaman terapi gibi."