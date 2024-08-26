Madrid’in yüzü güler

La Liga'nın 2. haftasında sahasında Valladolid'i konuk eden son şampiyon Real Madrid, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaştı. İlk yarısı düşük tempoyla geçen maçta51'de gole çok yaklaşan yıldız futbolcunun şutu defansa takılırken,Arda, 62'de bir kez daha kaleyi yoklasa da bu sefer de Hein'ı geçemedi. 67'de ise şutuna bir kez daha kaleci izin vermedi.