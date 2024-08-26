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Giriş Tarihi: 26.8.2024 14:15

Real Sociedad'dan Mats Hummels'e teklif

Real Sociedad, henüz bir kulüple anlaşamayan Mats Hummels'e teklif yaptı. İspanyol kulübü, Hummels'ten gelecek cevabı beklemeye başladı.

Real Sociedad’dan Mats Hummels’e teklif

Borussia Dortmund'dan ayrılan Mats Hummels'in talipleri artıyor. İsmi Bologna, Real Madrid ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Hummels'e son talip İspanya'dan çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; La Liga ekibi Real Sociedad, Mats Hummels'e resmi teklif yaptı.

İspanyol kulübünün Alman stoperden gelecek yanıtı beklemeye başladığı ifade edilirken, Sociedad kulübü yetkililerinin bu transferi olumlu sonuçlandırmayı hedefledikleri aktarıldı. Borussia Dortmund kariyerinde 508 resmi maçta forma giyen 35 yaşındaki stoper Mats Hummels, bu karşılaşmalarda 38 gol, 23 asistlik skor katkısı sağladı.

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Real Sociedad'dan Mats Hummels'e teklif
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