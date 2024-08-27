BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Oxlade-Chamberlain ülkesine dönüyor

29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Lugano'yu 3-3'ün rövanşında yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor. Öte yandan Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da devam ediyor. Takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.



Son olarak, İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'taki o isme ülkesinden talipler var. TBR Football'un haberine göre, Premier Lig kulüpleri Alex Oxlade-Chamberlain'i yeniden İngiltere'ye getirmek için yarış halinde. West Ham ve Nottingham Forest İngiliz oyuncuyu transfer etmek için en büyük iki adayken; Wolves, Crystal Palace ve Brentford'ın da oyuncuya ilgisi söz konusu.

HOLLANDA VE AVUSTURYA'DAN DA TALİPLERİ VAR



Hollanda devi Ajax da Oxlade-Chamberlain'i transfer ederek oyuncuyu Liverpool'dan eski takım arkadaşı Jordan Henderson'la yeniden bir araya getirmek istiyor. Yıldız futbolcuyla ayrıca Liverpool'un eski asistanı Pep Lijnders'in teknik direktörlüğünü yaptığı RB Salzburg da ilgileniyor.

Beşiktaş'a 2023 yazında transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, Siyah-beyazlı ekiple 30 maça çıkıp 4 gol 1 asistlik performans gösterdi. Kariyeri boyunca adeta sakatlıklarla boğuşan Oxlade-Chamberlain, geçen sezon da üst adale yırtığı ve akciğer iltihabı sebebiyle 19 maçta Beşiktaş formasını giyememişti. (Fotomaç)