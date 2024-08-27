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Giriş Tarihi: 27.8.2024

İcardi’nin o golü Riva’yı karıştırdı!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
İcardi’nin o golü Riva’yı karıştırdı!
ÖZBOSTAN: Hocam, Riva'da kampta olan VAR hakemleriyle ilgili önemli bir detay paylaştınız.. Nedir bu olay? Ligin 2. haftası oynanan Konyaspor- Galatasaray maçında İcardi'nin 76. dakikada attığı gol öncesinde Torreira-Aleksic mücadelesinde faul gerekçesi ile VAR müdahalesi ve golün iptali, maç akşamı yorumcular, ertesi gün de Riva'da bulunan VAR hakemlerini tartışma ortamına soktu. Riva'da haftanın diğer maçları dolayısıyla VAR görevi bulunan veya görev bekleyen 16-17 hakem ve VAR'dan sorumlu MHK üyesi Sebahattin Şahin'in de bulunduğu kritik ve planlama toplantısındalar. Üst düzey bir FIFA hakemi söz alarak bir gece önceki VAR performansını eleştirerek "Konyaspor-Galatasaray maçında İcardi'nin golünde VAR nasıl müdahale eder. Bu protokole aykırı, sıkıntılı bir müdahale.





Yanındaki AVAR hakemi de bundan sorumlu. O niye müdahil olmuyor, tüm yükü VAR'a bırakıyor'' diyor ve bir anda ortam geriliyor. Kıdemli diğer bir Süper Lig hakemi ise eleştiri yapan FIFA hakemine dönerek, "Bu konuya sen niye giriyorsun, o eleştirdiğin AVAR hakemi ile ben bugün birlikte görev yapacağız, maçımız var. Niye hakemin moralini bozuyorsun? Hem bu konu senin konun değil. Sen niye karışıyorsun? Burada VAR sorumlusu MHK üyesi var'' diyor. Sonra VAR'dan sorumlu MHK üyesine dönüp, "Hocam bir şey söylemeyecek misiniz, müdahale etmeyecek misiniz, konuyu açıklığa kavuşturmayacak mısınız" diyor... Ardından VAR'dan sorumlu MHK üyesi, "Arkadaşlar sakin olun, yapmayın, etmeyin. Siz VAR protokolünü benden daha iyi biliyorsunuz, uyguluyorsunuz'' diye ortamı sakinleştirmeye çalışıyor. FIFA hakemi bu kez, "O zaman ben sustum'' deyince kıdemli diğer Süper Lig hakemi ise "Zaten söyleyeceğini söyledin. Sussan ne olacak'' diye tepki gösteriyor. Gerilen ortamdaki hakemler kendi aralarında "Aman dikkat et, o oturduğun yerden kalk, şimd i dayak yiyeceksin'' diyerek mesaj trafiği yaşıyor. Bir başka hakem de MHK'nın PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) üyesine konuyu özetle "Hocam burada bunlar bunlar oluyor..." diye mesaj atıyor. MHK'nın PMİK üyesi de "Sebahattin orada değil mi, niye müdahale etmiyor'' ifadesiyle sitem ediyor... Gelen son bilgilere göre, MHK bu sorunu çözmek ve VAR protokolündeki doğru eğitimi vermek yerine, bu olayı dışarıya kimin sızdırdığının peşine düşmüş. Bu ortamdan kurumsal başarı çıkar mı?

SARA 10 NUMARA OYNAMALI

ÖZBOSTAN: Önümüzde Avrupa maçlarımız var. Galatasaray bugün önemli bir maça çıkacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girme şansını yüzde kaç görüyorsunuz?
TÜZEMEN: Galatasaray sezonun ilk finaline çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak sadece bir prestij getirip, kasayı doldurmayacak, yönetimin, teknik heyetin ve oyuncuların da moralini yukarı çekecek. Galatasaray'ın Avrupa vitrininde olması, ligde daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Oyuncular bu finali kazanmanın kıymetini biliyorlardır. Daha sorumlu ve ciddi oynayıp, Galatasaray'ın Devler Ligi'ne girmesini sağlayacaktır. Okan Hoca'ya önerim, Sara'yı 10 numara oynatmalı, Torreira'nın partnerini de Kerem Demirbay-Berkan'dan biri yapmalı. Sara 10 numara oynarsa kaleye daha yakın olur, etkili şutlar atar. Kerem, Barış ve İcardi'ye de servis yapar..





ÇULCU: Young Boys şu an 12 takımlı İsviçre Ligi'nde son sırada, galibiyeti yok. 6 gol atabilmiş, 13 gol yemiş. Galatasaray ilk maçta bu takımdan 3 gol yedi! Bu goller sorgulanmalı. İkinci yarıda Ziyech ve sonrasında Batshuayi oyuna girince Galatasaray'ın oynadığı futbol, kimlik ve iki gol buldu. Seyircisinin önünde Galatasaray'ın turu geçeceğine inancım tam. Bu tur sonrası açılacak Şampiyonlar Ligi kapısı Türk futbolu için de gereklilik. Maçın hakemi 36 yaşında, UEFA'nın umutla baktığı Elit kategoride bulunan Norveçli Espen Eskas. Avrupa maçlarında sarı kart ortalaması maç başı 3.45. Kendi liginde 2.76… Maçın VAR hakemi Hollandalı Rob Dieperink, Avrupa Şampiyonası'nda 3 maçta başarılı görev yaptı. Her ikisi de kendi kategorilerinde iyi hakemler. Keyifle izleyeceğimiz bir maç bizi bekliyor. Turu geçen yüzde yüz G.Saray olur.
ÜRÜNDÜL: Galatasaray ilk maçta son derece olumsuz bir futbol sergiledi. Turu kaybedeceği bir skorla dönecekken büyük bir şans faktörüyle ümitli bir skor aldı. Ben taraftarının alışılmış büyük desteğiyle Young Boys engelini geçeceğini düşünüyorum. Diğer takımlarımızın da ilk maçlarını bölüm bölüm izledim. Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir de tura yakın. Ama işleri çok kolay görmemeleri, yüksek motivasyonla sahaya çıkmaları gerekir.
TİMURLENK: Oynadığı 4 resmi maçta da kalesinde gol gören Galatasaray'ın bu sezon 3 gol attığı bir maç yok. Bu da şu demek; Young Boys karşısında kaleni gole kapatacaksın ve iki farkı bulacaksın. Yenilecek bir gol bile hesabı-kitabı şaşırtır. Tribünlerin de desteğiyle sahaya çıkacak futbolcuların, bu turu geçebilecek kaliteye ve mantaliteye sahip olacakları aş-i kar. Ancak fizik olarak geride oldukları kesinİ. lk maçta 6 km. daha az koştular. Buruk'un takımının orta sahası geçirgen. Bu bir ha-f talık sürede Okan Buruk bu rahatsızlıklara çare düşünmüş olmalı. Aksi Galatasaray için çok kötü sonuçlar doğurur. Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'in aldıkları beraberliklerin ardından evlerinde turu geçmesi takdir edersiniz ki çok büyük bir futbo l başarısı değil. Bu kadrolar, hakkını verdiği zaman rakiplerini evlerine yollarlar.

YABANCI VAR ÇÖZÜM DEĞİL, EĞİTİM DEPARTMANI KURUN

ÖZBOSTAN: VAR hakemleri ülke futbolunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Sizce de çözüm yabancı VAR'da mı?
ÇULCU: Futbol ailesi olarak VAR protokolünü tam manasıyla algılayamadık. Eskiyi benimsemeye çalışırken yeni versiyonlar gelince kafalar iyice karışıyor. UEFA,VAR çıtasını yükselterek ''VAR yokmuş gibi maç yönetin'' prensibi ile hareket ederken biz baskı iklimi altında kalıp çıtayı sürekli aşağıya çekiyor, her şeyi VAR'dan bekliyoruz... Ne diyorlar ''Hakemliği bırak gel seni VAR hakemi yapalım'' yani pantolon olmadı gömlek uyduralım. Böyle kurumsallıktan öte kalitesiz bir yaklaşım olursa da asla güven ortamı sağlayamazsınız. Bugün VAR kadromuzda bulunan 4-5 isim sayarım ki Süper Lig'de hiç maç yönetmemiş! Buradan başarı ve güven çıkmaz! VAR'a oturanlar deneyimli, donanımlı isimlerden oluşmalı. MHK'nın içinde VAR'dan sorumlu üye, kendini geliştirmiş, uygulamadan gelen isimlerden seçilmeli. Gerekirse profesyonel VAR eğitim departmanı kurulmalı. Süper Lig, VAR eğitim-deneme yeri değildir. Sonuç alma çağdaş ve kalite uygulama alanıdır. Geçen sezon Sivas-Fenerbahçe ve Pendik-Kayseri maçlarındaki yabancı VAR hakemlerinin yaptığı prosedür hatalarını ve Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız Hollanda-Türkiye maçında Fransız VAR hakemi Jerome Brisard'ı gördükten sonra çözüm yabancı VAR hakemi değil. Kaliteli eğitim ve VAR hakem kadrosu oluşturmak, baskı ikliminden kurtulmak ve güven ortamını yaratmaktır.




TÜZEMEN: VAR hakemlerinin yetkileri, bazı pozisyonlar ekranlara getirilerek anlatılmalıdır. Bazı pozisyonlar için VAR karışamaz deniyor. Bazı pozisyonlara ise VAR'ın karışma yetkisi olduğu söyleniyor. Bu çelişki ortadan kalkmalı. Ayrıca VAR'da görev yapan hakemler sahadaki hakemi yönlendirmemeli. Geçen sezon sonuna doğru uygulanan yabancı VAR, bütün şikâyetleri ve dedikoduları ortadan kaldırdı. TFF, yabancı VAR hakemi konusunu bir kez daha düşünmeli.
ÜRÜNDÜL: VAR protokolünü hakemlerimiz hâlâ tam kavrayamadı. Herkesin dikkatini çekmemiştir ama Adanaspor-Pendik maçında 85. dakikada VAR uyarısıyla Adana lehine bir penaltı verildi. O gördüğüm pozisyona VAR'ın müdahale etmesi kesinlikle protokole aykırıdır. Bu da ciddi bir ders olarak MHK tarafından anlatılmalı.
TİMURLENK: Uzun yıllardır orta hakem konusunda yabancı tartışması doğduğunda bunun hiç iyi bir fikir olmadığını savundum. Ancak VAR odası farklı. Yeni federasyonla birlikte VAR hakemlerinin oyuna gereğinden fazla müdahil olduklarını görüyoruz. Maçın bir hakemi olduğunu neredeyse unutuyorlar. Bu hakemler, es kaza hava trafik kontrolörü olsalar, Allah korusun 20 uçağı havada birbirine vurdururlar. Evet yabancı VAR hakemine ihtiyaç var.

FRED, MOU'NUN SAHADAKİ BEYNİ!

MURAT ÖZBOSTAN: Mourinho çok özlediği Fred'e kavuştu ve takımı Rize'de güle oynaya kazandı… Üç golle dönen Fred, Fenerbahçe'nin ilacı mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fred kalitesi tartışılmayacak bir oyuncu... Fenerbahçe için de tabii ki önemli. Rize maçında da onun takıma girmesiyle taşlar daha iyi yerine oturmuş oldu. Ama benim karşı olduğum bir şey var. Fred'in önemli bir oyuncu olduğunu kabul ediyorum ama bu kadar geniş ve kaliteli kadrosu olan bir takımda 'Fred oynamadığı zaman çok şey kaybediliyor' fikrine katılmıyorum. Çünkü iyi ve geniş bir kadroya sahip takım sadece bir futbolcuya endeksli olmamalı.
LEVENT TÜZEMEN: Fred çok özel bir oyuncu. Saha içinde bir lider gibi oynuyor. Herkesten fazla koşup, mükemmel bir mücadele sergiliyor, arkadaşlarına örnek oluyor. Fred'e sadece Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok, Brezilya Milli Takımı'nın da Fred gibi bir oyuncuya ihtiyacı var. Saha içinde kendini mükemmel unutturuyor. Doğru pozisyon alıyor. Oyuna akıl katıyor. Riske hiç girmiyor. Copa America'da izlediğim Brezilya'da Fred olsa kesin şampiyon olurlardı.




BÜLENT TİMURLENK: Fred, geçen sezon da Fenerbahçe'nin ilacıydı. Onun yokluğunda puan kaybedilen maçlar ortada. Brezilyalı, çok tecrübeli… Çevresindekileri oynatan, yükselten bir futbol aklına sahip. Derinde İsmail Yüksek'in kesiciliği, Szymanski'nin bir forvet arkası oyuncusundan daha çok sürekli ikili mücadelelerin içinde olan ikinci bir 8 gibi kullanılması, Fred'in üç kez tabelayı değiştirmesine neden oldu. Bunlar Mourinho'nun planlı organizasyonları. Fred'in ilk golü usta işi bir vuruş, ikinci golü, nefis bir geçiş hücumu, üçüncüsü pozisyonu koklayan tecrübeydi.




MUSTAFA ÇULCU: Fred'in geri dönüşü ile Fenerbahçe'nin oyun temposu ve pas ritmi net arttı. İsmail'le birliktelikleri oyuna büyük bir güven ve kalite getirdi. Topun ön bölgeye ve kanatlara aktarımındaki sıkıntıyı ortadan kaldırdı. Hat-trick yapan Fred, hem kendinde hem Fenerbahçe'de doping etkisi yarattı. Öz güven patlaması oldu. Bu Fred özlenmeyi hak ediyor. Sadece Mourinho değil başta İsmail olmak üzere tüm takımın özlediğini düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe, Fred'siz oynamayı da becerebilmeli. Kadro içi veya transfer ile alternatifler üretmeli.

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İcardi’nin o golü Riva’yı karıştırdı!
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