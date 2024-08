İcardi’nin o golü Riva’yı karıştırdı!

SARA 10 NUMARA OYNAMALI

YABANCI VAR ÇÖZÜM DEĞİL, EĞİTİM DEPARTMANI KURUN

FRED, MOU'NUN SAHADAKİ BEYNİ!

2. haftası oynanan Konyaspor-Galatasaray maçında İcardi'nin76. dakikada attığı golöncesinde Torreira-Aleksicmücadelesinde faul gerekçesiile VAR müdahalesi ve golüniptali, maç akşamı yorumcular,ertesi gün de Riva'dabulunan VAR hakemlerinitartışma ortamına soktu.Riva'da haftanındiğer maçları dolayısıylaVAR görevi bulunanveya görev bekleyenÜst düzey bir FIFA hakemi söz alarakbir gece önceki VAR performansını eleştirerekdiyor ve bir anda ortam geriliyor. Kıdemlidiğer bir Süper Lig hakemi ise eleştiri yapan FIFAhakemine dönerek, "diyor. Sonra VAR'dan sorumlu MHK üyesinedönüp, "Hocam bir şey söylemeyecek misiniz,diyor...Ardından VAR'dan sorumlu MHK üyesi,"Arkadaşlar sakin olun, yapmayın, etmeyin. SizVAR protokolünü benden daha iyi biliyorsunuz,uyguluyorsunuz'' diye ortamıçalışıyor. FIFA hakemi bu kez,deyince kıdemli diğer SüperLig hakemi isediye tepki gösteriyor.Gerilen ortamdaki hakemler kendi aralarında"Aman dikkat et, o oturduğun yerden kalk, şimd idayak yiyeceksin'' diyerek mesaj trafiği yaşıyor.Bir başka hakem de MHK'nın PMİK"Hocam buradabunlar bunlar oluyor..."Gelen son bilgilere göre, MHK bu sorunuçözmekveŞampiyonlar Ligi'nekatılmak sadece bir prestij getirip, kasayıdoldurmayacak, yönetimin, teknik heyetinve oyuncuların da moralini yukarıçekecek. Galatasaray'ın Avrupa vitrinindeolması, ligde daha başarılı olmasını sağlayacaktır.Oyuncular bu finali kazanmanınkıymetini biliyorlardır.Daha sorumlu ve ciddioynayıp, Galatasaray'ınDevler Ligi'ne girmesinisağlayacaktır. OkanHoca'ya önerim, Sara'yı10 numara oynatmalı,Torreira'nın partnerini deKerem Demirbay-Berkan'danbiri yapmalı. Sara 10 numaraoynarsa kaleye daha yakın olur,etkili şutlar atar. Kerem, Barışve İcardi'ye de servis yapar..YoungBoys şu an 12 takımlıİsviçre Ligi'nde sonsırada, galibiyetiyok. 6 gol atabilmiş, 13 gol yemiş. Galatasarayilk maçta bu takımdan 3 gol yedi! Bu gollersorgulanmalı. İkinci yarıda Ziyech ve sonrasındaBatshuayi oyuna girince Galatasaray'ınoynadığı futbol, kimlik ve iki gol buldu.Seyircisinin önünde Galatasaray'ın turu geçeceğineinancım tam. Bu tur sonrası açılacakŞampiyonlar Ligi kapısı Türk futbolu içinde gereklilik.Maçın VAR hakemiHollandalı Rob Dieperink, AvrupaŞampiyonası'nda 3 maçta başarılıgörev yaptı. Her ikisi de kendikategorilerinde iyi hakemler.Keyifle izleyeceğimiz bir maç bizibekliyor. Turu geçen yüzde yüzG.Saray olur.Galatasaray ilk maçtason derece olumsuz bir futbol sergiledi.Turu kaybedeceği bir skorla dönecekkenbüyük bir şans faktörüyle ümitli bir skor aldı.Ben taraftarının alışılmış büyük desteğiyleYoung Boys engelini geçeceğini düşünüyorum.Diğer takımlarımızın da ilk maçlarınıbölüm bölüm izledim.Oynadığı 4 resmi maçta dakalesinde gol gören Galatasaray'ın bu sezon3 gol attığı bir maç yok. Bu da şu demek;Young Boys karşısında kaleni gole kapatacaksınve iki farkı bulacaksın. Yenilecek bir golbile hesabı-kitabı şaşırtır. Tribünlerin de desteğiylesahaya çıkacak futbolcuların, bu turu geçebilecekkaliteye ve mantaliteye sahip olacakları aş-ikar. Ancak fizik olarak geride oldukları kesinBeşiktaş,Trabzon ve Başakşehir'in aldıkları beraberliklerinardından evlerinde turu geçmesitakdir edersiniz ki çok büyük bir futbo lbaşarısı değil.Futbol ailesi olarak VAR protokolünü tam manasıyla algılayamadık.Eskiyi benimsemeye çalışırken yeni versiyonlar gelincekafalar iyice karışıyor. UEFA,VAR çıtasını yükselterekprensibi ile hareket ederken biz baskı iklimialtında kalıp çıtayı sürekli aşağıya çekiyor, her şeyi VAR'dan bekliyoruz...Ne diyorlaryani pantolon olmadı gömlek uyduralım. Böyle kurumsallıktanöte kalitesiz bir yaklaşım olursa da asla güven ortamısağlayamazsınız. Bugün VAR kadromuzda bulunan 4-5 isimsayarım ki Süper Lig'de hiç maç yönetmemiş! Buradan başarıve güven çıkmaz!Süper Lig, VAR eğitim-deneme yeri değildir. Sonuçalma çağdaş ve kalite uygulama alanıdır. Geçen sezonSivas-Fenerbahçe ve Pendik-Kayseri maçlarındaki yabancıVAR hakemlerinin yaptığı prosedür hatalarını ve AvrupaŞampiyonası'nda oynadığımız Hollanda-Türkiye maçındaFransız VAR hakemi Jerome Brisard'ı gördüktensonra çözüm yabancı VAR hakemi değil. Kaliteli eğitimve VAR hakem kadrosu oluşturmak, baskı iklimindenkurtulmak ve güven ortamını yaratmaktır.VAR hakemlerinin yetkileri, bazıpozisyonlar ekranlara getirilerek anlatılmalıdır.Bazı pozisyonlar için VAR karışamaz deniyor.Bazı pozisyonlara ise VAR'ın karışma yetkisiolduğu söyleniyor. Bu çelişki ortadan kalkmalı.AyrıcaGeçen sezon sonunadoğru uygulanan yabancı VAR, bütün şikâyetlerive dedikoduları ortadan kaldırdı.VAR protokolünü hakemlerimizhâlâ tam kavrayamadı.Bu daciddi bir ders olarak MHK tarafındananlatılmalı.Uzun yıllardır ortahakem konusunda yabancı tartışmasıdoğduğunda bunun hiç iyi bir fikirolmadığını savundum. Ancak VARodası farklı. Yeni federasyonla birlikteVAR hakemlerinin oyunagereğinden fazla müdahil olduklarınıgörüyoruz. Maçın birhakemi olduğunu neredeyseunutuyorlar. Bu hakemler,es kaza hava trafik kontrolörüolsalar, Allah korusun20 uçağı havada birbirinevurdururlar. Evet yabancıVAR hakemine ihtiyaç var.Fred kalitesi tartışılmayacakbir oyuncu... Fenerbahçe için de tabii kiönemli. Rize maçında da onun takıma girmesiyletaşlar daha iyi yerine oturmuş oldu. Amabenim karşı olduğum bir şey var. Fred'in önemlibir oyuncu olduğunu kabul ediyorum ama bukadar geniş ve kaliteli kadrosu olan bir takımda'Fred oynamadığı zaman çok şey kaybediliyor'fikrine katılmıyorum.Fred çok özel bir oyuncu.Saha içinde bir lider gibi oynuyor. Herkestenfazla koşup, mükemmel bir mücadele sergiliyor,arkadaşlarına örnek oluyor.Saha içinde kendini mükemmel unutturuyor.Doğru pozisyon alıyor. Oyuna akıl katıyor.Riske hiç girmiyor. Copa America'da izlediğimBrezilya'da Fred olsa kesin şampiyon olurlardı.Fred, geçen sezonda Fenerbahçe'nin ilacıydı. Onun yokluğundapuan kaybedilen maçlar ortada. Brezilyalı,çok tecrübeli… Çevresindekileri oynatan, yükseltenbir futbol aklına sahip.Fred'in ilk golü usta işi bir vuruş, ikinci golü, nefisbir geçiş hücumu, üçüncüsü pozisyonu koklayantecrübeydi.Fred'in geri dönüşü ileFenerbahçe'nin oyun temposu ve pas ritmi netarttı. İsmail'le birliktelikleri oyuna büyük birgüven ve kalite getirdi. Topun ön bölgeye vekanatlara aktarımındaki sıkıntıyı ortadan kaldırdı.Hat-trick yapan Fred, hem kendinde hemFenerbahçe'dedoping etkisi yarattı.Öz güven patlamasıoldu.Kadro içiveya transfer ile alternatiflerüretmeli.