BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Immobile’den Uduokhai’ye: Dünyanın en güzel stadyumundasın

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Felix Uduokhai, sağlık kontrolünden geçti, imzayı attı ve yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi, hazırlanan videoyla sosyal medya hesabından da duyurulurken Alman oyuncu, Tüpraş Stadı'nın soyunma odasında Ciro Immobile'nin, kendisine yazdığı mesajı okudu.

"ŞİMDİ ÖZEL BEŞİKTAŞ SEVİNCİNİ YAPMA ZAMANI"

Beşiktaş'a bu sezon gelen İtalyan futbolcu, yeni takım arkadaşına siyah-beyazlı camiayı anlatırken şu ifadeler dikkat çekti:

"Sevgili Felix, şu an dünyanın en güzel stadyumundasın. Boğaz'ın tertemiz havasını soluyacak ve Beşiktaşlı taraftarların gökleri inleten tezahüratlarını duyacaksın. Sahada rakiplerini binlerce kez durduracak ve gerektiğinde de golleri atacaksın. Ancak unutma ki ilk görevin Beşiktaşlılara özel bir sevinçle taraftarlara eşlik etmek olacak. Şimdi o özel Beşiktaş sevincini yapma zamanı. En iyi dileklerimle."