FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da Guilherme Arana atağı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Brezilyalı futbolcu Guilherme Arana daha önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer almıştı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun Brezilyalı oyuncuyu yeniden gündeme getirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe sol bek için görüşmeleri başlattı Fenerbahçe'de kadro çalışmaları sürerken yeni bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Fenerbahçe'nin daha önce Sevilla'da forma giydiği dönemde ilgilendiği Guilherme Arana yeniden Sarı-Lacivertli ekibin transfer listesine eklendi. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, sol bek oyuncusunun transferi için kulübü Clube Atletico Mineiro ile görüşmelere başladı.



ARANA'NIN GEÇEN SEZON PERFORMANSI



27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Guilherme Arana geçen sezon 35 maça çıktı. Sol bek oyuncusu bu maçlarda 4 gol ve 8 asist kaydetti. (Ajansspor)