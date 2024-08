Ay-yıldız’a gençlik iksiri

A Milli Takımımızın, Uluslar B Ligi'nde 6 Eylül'de Galler ve 9 Eylül'de İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, kadroya tam 28 oyuncuyu çağırırken genç isimlere yer verdi.veA Milli Takım'a ilk kez davet edildi. İşte yeni kadro:Altay Bayındır (M.United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Abdülkerim Bardakcı (G.Saray), Çağlar Söyüncü (F.Bahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzon), Kaan Ayhan (G.Saray), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (F.Bahçe), S.Akaydin (F.Bahçe), Zeki Çelik (Roma)Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)Arda Güler (R.Madrid), Barış Alper Yılmaz (G.Saray), Can Uzun (Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Kenan Yıldız (Juventus), K.Aktürkoğlu (G.Saray), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (Konya)