Yolumuz açık olsun!

Avrupa'da yola 4 takımla devam edecek Türkiye için kura heyecanı dün yaşandı.F.Bahçe ikinci torbadan katıldığı kurada Slavia Prag (D), M.United (E), Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), A.Bilbao (E) ve Twente (D) ile eşleşti. Üçüncü torbadan dahil olan G.Saray'ın ise rakipleri şöyle oluştu: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Almaar (D), Malmö (D), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (D). Lugano'yu deviren Beşiktaş 4 numaralı torbadan organizasyona girerken rakipleri ise şunlar oldu: E.Frankfurt (E), Ajax (D), Maccabi Tel Aviv (E), Lyon (D), Malmö (E), Bodo Glimt (D), Twente (D), Athletic Bilbao (E)Şampiyonlar Ligi playoff turundan gelenler: 4 milyon 290 bin EuroGalibiyet: 450 bin EuroBeraberlik: 150 bin EuroHer takıma sıralamadaki yerine göre 75 bin Euro ve katları ödenecek. İlk sekizde bitirenlere 600 bin Euro, 9-16 arasında bitirenlere 300'er bin Euro bonus verilecek.Eleme turu playoff hakkı: 300 bin EuroSon 16 turu: 1 milyon 750 bin EuroÇeyrek final: 2 milyon 500 bin EuroYarı final: 4 milyon 200 bin EuroFinal: 7 milyon EuroŞampiyon: 6 milyon EuroBu gelirlerin yanı sıra katsayı ve market havuzundan kulüplere ödeme yapılacak.Geçmişteki gibi grup sistemi artık kullanılmayacak. 36 takım lig usulü olarak sıralanacak. Her takım dördü iç saha dördü de dış saha olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek. İlk 8'deki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9-24. sıradakiler ise play-off maçları yapacak. Play-off'tan gelenlen ile ilk 8'deki takımlar çift maçlı eliminasyon sistemi ile turnuvaya devam edecek. Final ise 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao şehrinde oynanacak.Avrupa ve Konferans liglerinde toplam 4 İstanbul takımı mücadele edecek. Normal şartlarda sadece perşembe günleri oynanan bu liglerin karşılaşmaları aynı şehrin takımlarının yer alması nedeniyle UEFA tarafından farklı günlere kaydırılabiliyor. Bu nedenle İstanbul temsilcilerinin iç saha fikstürleri aynı güne denk gelirse müsabakalar çarşamba ya da salı günleri de oynanabilecek.Slavia Prag (D)M.UnitedLyonAZ (D)Union S.GMidtjylland (D)A.BilbaoTwente (D)Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda Lille ile eşleşen F.Bahçe ilk maçı 2-1 kaybederken rövanşta İstanbul'da 1-1 berabere kalarak elenmişti. Kanarya format gereği play-off turu oynamadan direkt UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımlı aşamaya katılım hakkı elde etti. Sarı-lacivertliler kura çekimine ikinci torbadan katılarak en üst torbadaki Türk takımı oldu. Kanarya, 1. torbadan İngiliz temsilcisi Manchester United ve Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Son torbadan ise finalin oynanacağı stadın sahibi A.Bilbao geldi.TottenhamAjax (D)PAOKAZ Alkmaar (D)Malmö (D)D.KievElfsborgRFS (D)Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynanan iki maçta 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilen G.Saray, turnuvadan elenirken Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. 3. torbadan kura çekimine dahil olan sarı-kırmızılılar, ilk torbadan Tottenham ve Ajax ile eşleşti.Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, transferle ilgili titiz bir çalışma içinde olduklarını belirtti. "Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık" diyerek üzüntüsünü dile getiren Öztürk, "Tüm kupalara talibiz" yorumunu yaptıE. FrankfurtAjax (D)M.Tel AvivLyon (D)MalmöBodo/Glimt (D)A.BilbaoTwente (D)Sezona 5-0'lık G.Saray galibiyeti ile başlayıp Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 3-3 ve 5-1'lik iki maçla Lugano'yu devirip lig aşamasına kaldı. Kartal, birinci torbadan E.Frankfurt ve Ajax'ı çekti...Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, iç saha avantajını iyi kullanmaları gerektiğini söyledi. "Orta şekerli bir kura çektik" yorumunu yapan Yücel, "İç saha avantajımızı kullanacağız, deplasmanda alabileceğimiz kadar puan alacağız. Var bir hayalimiz, onu şimdi paylaşmayayım" dedi.Kopenhag (D)HeidenheimRapid WienCercle Brugge (D)PetrocubCelje (D)UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir, 2. turdan başlayıp sırasıyla La Fiorita, Iberia ve St. Patrick's engellerini aşmayı başardı. Yeni formatta 6 farklı takımla eşleşen Bozbaykuşlar, 2. torbadan kura çekimine dahil oldu. Konferans Ligi'nde 3 Ekim'de ilk maçını oynayacak olanBaşakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kura için şunları söyledi: "Çıkacağız ve her maç en iyisini yapacağız. Teknik heyet ve futbolcular rakiplerini önemseyecek. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz. Her geçen gün takım Avrupa'ya alıştı."