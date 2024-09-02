GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’u Ismail Jakobs’ta endişelendiren detay!

Sarı-Kırmızılılar, Fransa Ligue 1 takımı AS Monaco forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismail Jakobs'u transfer etti. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Senegalli sol bek oyuncu, İstanbul'a geldi. Ismail Jakobs özel hayatıyla sarı kırmızılı camiyayı endişelendirdi. 25 yaşındaki futbolcunun gece hayatına olan düşkünlüğü sıkıntı yarattı. 1+4 senelik anlaşma imzalanan Senegalli sol bek için 1 milyon euro kiralama bedeli verilecek. Zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon olacak.

MONACO PERFORMANSI

2021 yılında Köln'den Monaco'ya 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ismail Jakobs, Fransız ekibiyle çıktığı 105 karşılaşmada 1 gol ve 8 asist kaydetti. (Ajansspor)