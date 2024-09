Stanimir Stoilov: Hayalim Avrupa’da oynamak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin taraftarlardan yoksun olduğu için bugün yüzde 50'sinin sahada olduğunu dile getiren Stoilov, "Böyle bir atmosferde oynadığımız için gerçekten mutlu değiliz ama galibiyetten ötürü mutluyuz. Çünkü bizim adımıza gerçekten çok önemli bir galibiyetti ve bunu kesinlikle hak ederek kazandık. Maça çok dinamik, agresif ve organize bir şekilde başladık ve bununla beraber istediğimiz golü bulduk. Tabii Bodrum da iyi bir takım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladılar. Birkaç gol kaçırdılar. Biz de ikinci yarı golden kaçırdık. Sahada bugün gerçekten güzel şeyler gördük takımım adına ama aynı zamanda da geliştirmemiz gereken birçok nokta var" dedi.Stoilov, milli maçlar nedeniyle haftayı boş geçeceklerini dile getirerek, "Bu bizim için aslında iyi değil ama biz bunu kesinlikle daha iyi olmak ve gelişmek için kullanmalı ve takımın daha fazla beraberlik içinde olması için kullanmalıyız. Çünkü şu anda takıma yeni katılan oyuncularımız var. Onları takıma adapte olması için bu süreyi kesinlikle iyi geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.Daha rekabetçi bir ortamda çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Stoilov, "İlk 4 maça baktığımızda iyiyiz diyebiliriz ama bu kesinlikle bana göre yeterli değil. Çünkü bizim hedefimiz daha önce söylediğim gibi Avrupa'ya gitmek. Bu benim hayalim, bunun için her şeyi yapmamız gerekiyor. Oyuncularımız. her zaman gelişmesi ve bu koyduğumuz hedefe ulaşmak için savaşmaları gerekiyor" dedi.Takıma bir hücum oyuncusunun daha katılabileceğini belirten Stoilov, sözlerini şöyle noktaladı: "Kadrodaki tüm oyuncularımı seviyorum ve kimsenin ayrılacağını sanmıyorum ama iyi bir teklif gelirse belki böyle bir satış da olabilir. Ama şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Aynı zamanda bir oyuncunun daha gelme ihtimali var. Ben normalde antrenmanlarda kaleciler hariç 20 oyuncudan fazla oyuncuyla çalışmayı sevmiyorum. Çünkü her pozisyonda maksimum 2 oyuncunun olması gerektiğini düşünüyorum."