BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar, Chamberlain, ve Amartey’in şartı belli oldu!

Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Immobile, Paulista, Ndour, Uduokhai, Emirhan, Can Keleş ve Joao Mario'yu kadrosuna katan Beşiktaş birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı. Rosier, Rebic, Hasic, Montero, Muleka ve Colley'le vedalaşan siyah-beyazlılar üç ismi ise bir türlü ayrılığa ikna edemedi.

TOPLAM MALİYETLERİ 7 MİLYONUN ÜZERİNDE

Gözden çıkarılan Aboubakar, Chamberlain ve Amartey ayrılığa yanaşmıyor. Deneyimli futbolcular takımdan gitmek için garanti ücretlerinin kendilerine ödenmesini şart koşuyor. Üç oyuncunun 1 yıllık toplam maliyeti 7 milyon 310 bin euro (yaklaşık 275 milyon lira) tutuyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Aboubakar yıllık garanti ücreti olan 3 milyon 110 bin euronun ödenmesini talep ediyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan Chamberlain imza parasıyla birlikte 6,5 milyon euro istiyor. Yine 2026'ya kadar mukavelesi olan Amartey de yıllık 1,7 milyon eurodan 3,4 milyon euro ödenmezse gitmiyor.



AYNI SORUN YAŞANMIŞTI

Beşiktaş Yönetimi ayrılığa yanaşmamaları halinde Aboubakar, Chamberlain ve Amartey'e bu sezon toplam 7 milyon 310 bin euro ödemek zorunda kalacak. Kartal önceki yıllarda Ljajic, Lens, Douglas ve Nsakala ile aynı sorunu yaşamıştı. Siyah-beyazlılar kadro dışı bırakılan bu isimlere toplamda 10 milyon euroyu aşan bir ödeme yapmıştı. (Milliyet)