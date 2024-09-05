GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’ı transferde üzen haber! Teklifi reddettiler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerek ülkede gerek futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu transferin ardından flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un Osimhen'in yanına sürpriz bir golcüyü daha takviye yapmak istediği öğrenildi. TUTTOmercato'da yer alan habere göre bu isim Lucas Beltran. Sarı-kırmızılıların oyuncu için Fiorentina ile temasa geçtiği belirtildi.

TEKLİF REDDEDİLDİ!

Yer alan haberin devamında Galatasaray'ın yaptığı teklifin Serie A ekibi tarafından reddedildiği aktarıldı. 23 yaşındaki Arjantinli golcü, 2024/25 sezonunda Serie A'da 2 karşılaşmaya çıktı 69 dakika forma terleten oyuncu gol veya asist katkısı yapamadı. Geride kalan sezon ise 32 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırıp 3 kez asist yapmıştı. (Fotomaç)