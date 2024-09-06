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Giriş Tarihi: 6.9.2024 15:45

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lazio'dan Ciro Immobile itirafı!

Lazio forması giyen 31 yaşındaki Patric, Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lazio’dan Ciro Immobile itirafı!
Lazio forması giyen Patric, eski takım arkadaşı ve kaptanı Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transferine ilişkin konuştu.

PATRICK: "HERKES İÇİN MUTLU BİR VEDA OLDU"
Patric, Dazn'a yaptığı açıklamada, "Onun gibi tarih yazan bir oyuncu, gidince bir boşluk bırakıyor . Ama sanırım bitmesi gerektiğinde bitti, kulüp onunla anlaşmaya vardı. Herkes için mutlu bir veda oldu ve her iki taraf da gayet iyi. Herkes Ciro'yu her zaman hatırlayacak, burası her zaman onun evi olacak." dedi.

6 MAÇTA 7 GOL
Ciro Immobile bu sezon Beşşiktaş'ta 6 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atma başarısı gösterdi. (Ntvspor)
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Lazio'dan Ciro Immobile itirafı!
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