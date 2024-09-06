GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da çözüm yolu 3-5-2

Galatasaray'da Victor Osimhen transferiyle birlikte sistem değişiyor. "Osimhen ve İcardi'yi birlikte oynatacağım" diyen Okan Buruk'un düşündüğü saha içi diziliş, 3-5-2 şeklinde olacak. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ayrılmasına rağmen kenar forvet takviyesi yapmayan sarı-kırmızılılar, Osimhen ve İcardi'den oluşacak çift forvetli sisteme göre ilk 11'ini değiştirecek.



ORTAYA TAKVİYE PLANI

Sol kanat, yeni transfer İsmail Jakobs'a emanet. Okan Buruk'un jokeri Barış Alper tek başına sağ koridoru kullanacak. Jelert ise hem Barış Alper hem de Jakobs'u yedekleyecek. Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan ve Metehan üçlü savunma oynamak için uygun. İcardi iyileşene kadar Batshuayi, forvette Osimhen'i tamamlayacak. Avrupa Ligi listesini veren G.Saray, kalan süreçte lig için orta sahaya takviye yapabilir.



4 OYUNCU LİSTEDE YOK

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya listesini teslim ederken dışarıda kalan 4 isim oldu. Rumen ekipleri ile görüşen Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'na yer verilmedi.





İCARDİ ARJANTİN'DE OSİMHEN NİJERYA'DA

Farklı Adana Demirspor galibiyetinden sonra verilen 4 gün izin sona erdi. Galatasaray, milli takımlara giden oyuncularından yoksun dün akşam Florya'da toplandı ve hazırlıklarına başladı. Sağ üst arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen İcardi tedavisine ülkesi Arjantin'de devam ederken, yeni transfer Osimhen de imzayı attıktan sonra Nijerya Milli Takımı'na gitti.