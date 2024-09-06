Oğuz Aydın liste dışı!

Fenerbahçe, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bu sezon G.Saray ile girilen transfer savaşında 6 milyon Euro'ya kadroya katılan Oğuz Aydın
sürpriz bir şekilde liste dışında kaldı. Levent Mercan, Bartuğ Elmaz
ve Ryan Kent
de kadroya giremedi. Yeni sezonda sadece 12 dakika süre alan Cengiz Ünder ise yer buldu.
Sarı-lacivertlilerin; US Gilloise, Twente, Manchester United, Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile oynayacağı maçların aday kadrosu şöyle:
KALECİ:
İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin.
DEFANS:
Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Osayi- Samuel.
ORTA SAHA:
İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder.
FORVET:
Edin Dzeko, Dusan Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.