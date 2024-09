BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Brad Friedel: Türkiye’de futbol ManU’dan fazla

Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Transfer Room'a Beşiktaş gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Friedel'ın açıklamaları...

"Giovanni van Bronckhorst ile her gün konuşuyoruz, ilişkimiz çok iyi. Benim görevimdeki bir insanın onunla savaşmak için orada olmadığımı bilmesi, bir teknik direktör için önemli. Türkiye'de çalışıyoruz, orada futbol işleri panik üzerinden ilerliyor. Gerçekten öyle. Bunu saygısızlık olarak söylemiyorum, kültürel bir şey. Her ülkenin kendi kültürü var. Benim işlerimden birisi aldığımız ve gönderdiğimiz oyuncuların teknik direktörün istediği profile uyup uymadığından emin olmak. Tabii bunu yaparken de kulübün bütünlüğünü sürdürmeye çalışıyoruz. Gio'yu teknik bütün bilgilerden haberdar ediyorum. Finansal olarak bir şey bilmesin gerek yok. Bu onun işi değil. Her gün gelebilecek ve gidebilecek oyuncular hakkında konuşuyoruz. Gio, çalışması çok kolay bir teknik direktör. Çok organize ve iyi yapılanmış bir çalışma anlayışı var. Ekibi de harika. Antrenman tesislerindeki ortamın kaotik olmadığını size temin edebilirim.

"MANU'DAN FAZLA BASKI VAR"

Türk kulüplerindeki baskı, belli açılardan Manchester United veya Liverpool'dan daha fazla. Medya kültürü ve sosyal medya kültürü yüzünden... Birçok oyuncu bunun farkında olmuyor, inanılmaz bir ilgi var. Normalde 2, 3 veya 4 maç kötü oynarsanız tribünlerden tepki alırsınız. Türkiye'de 1 pas hatası yaptığınızda tepki alıyorsunuz. Bu yüzden takım için doğru karakterleri transfer etmelisiniz, en önemlisi bu. Yazın çok önemli 3 futbolcu transfer ettik; Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva. Onların iyi futbolcular olduğunu bilmek işimizin kolay kısmıydı. Ancak onların nasıl karakterde oyuncular olduğunu öğrenmek için dersimizi iyi çalışmamız gerekiyordu. Çünkü herkes buradaki ortama doğru tepkiyi verebilecek karakterde olmayabilirdi. 3 oyuncu da istisnai derecede iyi oyuncular ve iyi karakterler, takıma çok yardımcı olacaklar. Tabii ki inişleri çıkışları olacaktır.

"YABANCI KURALI BENCE DOĞRU"

Yabancı oyuncular ile Türk oyuncular arasında bir denge kurmamız gerekiyor ve bu yüzden Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu transfer ettik. Çok çok yetenekli, sol ayaklı bir stoper. Ayrıca Can Keleş'i de aldık. Sol ayaklı bir kanat oyuncusu, sadece 22 yaşında. Birçok yetenekli Türk oyuncumuzu kiraya gönderdik ve bazı oyuncuları sattık. Birkaç tane de oyuncuyu göndermek zorundayız ve bu utanç verici bir durum. Çünkü bu durum ile herkesin bileceği şekilde baş etmek istemezsiniz. Ancak TFF'nin kuralları yüzünden bu mümkün olmuyor. Ancak yabancı kuralına karşı değilim. Daha az yabancının olması kesinlikle Türk futbolculara yardımcı olacaktır, bu konuda hiçbir şüphe yok. Biz Türkiye'deki büyük kulüplerden biriyiz, büyük kulüplerin hedefi her zaman kazanmaktır. Yarıştığımız her kulvarda kazanmak için mücadele etmek istiyoruz, büyük kulüplerin yapması gerektiği gibi. Geçen sezondan telafi etmemiz gereken çok fazla şey var ama Gio ve ekibinin yaptıkları ve transfer dönemindeki hamlelerimiz ile iyi bir yola girdiğimizi düşünüyorum. Türkiye'de başarı ve başarısızlığın marjı çok büyük. Ligin kalitesi iyi, rakiplerimizin kalitesi ise çok iyi. Sonuna kadar yarışın içinde olacağımıza inanıyorum, gerisi şansımıza kalmış."