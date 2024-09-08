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Giriş Tarihi: 8.9.2024 20:38 Son Güncelleme: 8.9.2024 20:53

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Filip Kostic transferini açıkladı

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Filip Kostic'in kiralık transferi için Juventus ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Filip Kostic transferini açıkladı

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 31 yaşındaki sol kanat Filip Kostic'in kiralık transferi için İtalyan ekibi Juventus ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Filip Kostic transferini açıkladı
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