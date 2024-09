Tercih değil zorunluluk!

Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan A Milli Takım, Galler deplasmanından golsüz beraberlikle döndü, 'Santrforsuz takım' tartışması bir kez daha gündeme oturdu. Sizin düşünceniz nedir?olarak Galler karşısındaki oyunumuz futbol olarak olumsuzdu. Senelerdir aynı konuyu vurguluyorum;Santrfor problemine gelince; şu anda milli takımımızda bir tane nokta santrfor yok. Ama saha içi organizasyonunu sağlayamadığımız sürece yaşadığımız sıkıntının problemi santrforsuz oynamak değil.Bence hiçbir şey. Montella'ya en önemli önerim; Uluslar Ligi'nde 5 maç daha oynayacak. Bunlar hem resmi karşılaşmalar hem de saha içi uyumunu sağlamamız açısından değerli.yatıp kalkıp bu skor için dua edelim.. Allah'a şükretmek lazım.Giydikleri forma milli takım forması, kulüp değil!.. Yaz, yazda kaldı. Sonbahar geldi! Futbolda dün yok. Montella değerli bir teknik adam. Bir maç üzerinden kendisine yapılan hakaretlerin kabul edilir bir tarafı asla yok. Fakat bizim de artık bir golcümüzün olması şart. Sözlerine katılmak mümkün değil.santrforsuz oynadığı için eleştirenlere şu soruyu soruyorum; Türk Milli Takımı'nda oynayacak yerli bir golcü var mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'de oynamıyor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gol hattında yabancılar görev yapıyor. Anadolu takımlarından da milli takıma alınacak bir golcü yok. İtalyan hoca zorunluluktan santrforsuz oynuyor.Barış iki kanatta da oynar, santrforda da görev yapar. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yendiğimiz maçta golü atan Barış santrfor oynamıştı. Montella santrforlu oyuna dönmek istiyorsa en ideal isim Cenk Tosun… Mustafa Hekimoğlu'nu da santrfor bölgesinde oynatabilir.Montella elinde illa bir santrfor olmasını istiyorsa Umut Nayir'i ve Serdar Dursun'u kullanabilir. Serdar bir dönem milli takımda başarılı maçlar oynamış ve goller atmıştı.Çalhanoğlu'nun riske edilmemek için maça kulübede başlamasının ve de Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından dolayı kadroda yer almamasının, milli takımın görüntüsünü olumsuza çevirdiğini düşünüyorum. Çünkü Hakan, orta alanda tempoyu ayarlayan ve pas bağlantısını çok iyi şekilde kuran bir isim. Bir de lider özellikli. Ferdi'nin ise savunmadan hızlı hücum girişimleriyle takıma tempo kazandırdığı maçlar var.sahada. Yalnız Mert Müldür gibi sağ kenar oyuncusunun sol bekte görev almasını yadırgadım. Çünkü Eren Elmalı kadroda varsa şans verilmesi gerekmez mi?Ama bir başka gerçek var ki görüntü her ne kadar istenilen düzeyde olmasa da böylesi bir maçta bir puan çıkarabilmek de önemli.Fenomenler yönetsin!takım bir şey oynamadı... Montella'nın açıklamaları da tatminkar değil ama daha büyük bir problemimiz var;Geçmiş dönemde Semih Kılıçsoy vakasını Montella iyi anlatamadı. Arda vakasında tercüman yetersizdi. EURO 2024'te olanları gördünüz;Bu baskı altında kimsenin futbol oynamaya keyfi olmaz. Montella'nın yerinde olsam bırakır giderim. Koskoca ülkenin bir milli takımı var. 'Like' almak için 'o oynamasın, bu oynamasın' diyen zırdelilerin olduğu ortamdaMontella'ya neden para ödüyoruz ki! Sadece santrforsuz oyun değil, her mevkide hak eden mi oynuyor tartışmaları her zaman var. Ya bu işi hocaya bırakacağız ya da sonda önerdiğim projeyi hayata getireceğiz(!)G.SARAY: İcardi, Osimhen, Batshuayi.F.BAHÇE: Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun.BEŞİKTAŞ: İmmobile, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.TRABZON: Enis Destan, Denis Draguş, Umut Bozok.EURO 2024'te 5 karşılaşmaya da 11 başladı ve bitiş düdüğüne kadar oyunda kaldı. Ancak skora katkı yapamadı. Galler deplasmanında 62'de kırmızı gördü.