Tercih değil zorunluluk!

Soru:
Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan A Milli Takım, Galler deplasmanından golsüz beraberlikle döndü, 'Santrforsuz takım' tartışması bir kez daha gündeme oturdu. Sizin düşünceniz nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kadro istikrarını sağlayamadık
Genel
olarak Galler karşısındaki oyunumuz futbol olarak olumsuzdu. Senelerdir aynı konuyu vurguluyorum; milli takımımızın oturmuş bir ekolü yok. En önemli olgu kadro istikrarıdır. Biz bunu da bugüne kadar sağlayamadığımız için hangi maçta hangi rakip karşısında hangi şekilde oynayacağımızı tahmin edemiyoruz.
Santrfor problemine gelince; şu anda milli takımımızda bir tane nokta santrfor yok. Ama saha içi organizasyonunu sağlayamadığımız sürece yaşadığımız sıkıntının problemi santrforsuz oynamak değil. Galler karşısındaki milli takımımızın ortaya koyduğu performansa baktığımızda iyi bir nokta santrforumuz olsa ne değişirdi?
Bence hiçbir şey. Montella'ya en önemli önerim; Uluslar Ligi'nde 5 maç daha oynayacak. Bunlar hem resmi karşılaşmalar hem de saha içi uyumunu sağlamamız açısından değerli. Dünya Kupası elemelerine kadar bunu değerlendirmemiz ve mümkün olduğunca istikrarlı bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor.
MURAT ÖZBOSTAN
Papatya falı mı açacağız!
Öncelikle
yatıp kalkıp bu skor için dua edelim. Adamlar kazma oldukları için 1 puan almayı başardık
. Allah'a şükretmek lazım. Yazın bizi gururlandıran, ekran başına kilitleyen bir takımın bu kadar kısa bir sürede bu kadar geriye gitmesi de enteresan.
Giydikleri forma milli takım forması, kulüp değil!.. Yaz, yazda kaldı. Sonbahar geldi! Futbolda dün yok. Montella değerli bir teknik adam. Bir maç üzerinden kendisine yapılan hakaretlerin kabul edilir bir tarafı asla yok. Fakat bizim de artık bir golcümüzün olması şart. Sözlerine katılmak mümkün değil. Türk Milli Takımı'nın bir santrforu yok. Her maçta biz biri gol atacak diye papatya falı mı açacağız!. Tonla yabancı futbolcu alacağınıza biraz da yerli golcü yetiştirin.. Bu mesele TFF'yi de ilgilendiriyor.
LEVENT TÜZEMEN
Forvet hattında yabancılar var
Montella'yı
santrforsuz oynadığı için eleştirenlere şu soruyu soruyorum; Türk Milli Takımı'nda oynayacak yerli bir golcü var mı? Cenk Tosun Fenerbahçe'de oynamıyor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gol hattında yabancılar görev yapıyor. Anadolu takımlarından da milli takıma alınacak bir golcü yok. İtalyan hoca zorunluluktan santrforsuz oynuyor. Elindeki en ideal golcü Barış Alper Yılmaz…
Barış iki kanatta da oynar, santrforda da görev yapar. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yendiğimiz maçta golü atan Barış santrfor oynamıştı. Montella santrforlu oyuna dönmek istiyorsa en ideal isim Cenk Tosun… Mustafa Hekimoğlu'nu da santrfor bölgesinde oynatabilir. Beşiktaş'ın genç yıldızı; hem boylu poslu, hem çabuk, hem güçlü, hem de topa hükmedişi göz kamaştırıyor.
Montella elinde illa bir santrfor olmasını istiyorsa Umut Nayir'i ve Serdar Dursun'u kullanabilir. Serdar bir dönem milli takımda başarılı maçlar oynamış ve goller atmıştı.
İSKENDER GÜNEN
Eksikler ahengi bozuyor
Hakan
Çalhanoğlu'nun riske edilmemek için maça kulübede başlamasının ve de Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından dolayı kadroda yer almamasının, milli takımın görüntüsünü olumsuza çevirdiğini düşünüyorum. Çünkü Hakan, orta alanda tempoyu ayarlayan ve pas bağlantısını çok iyi şekilde kuran bir isim. Bir de lider özellikli. Ferdi'nin ise savunmadan hızlı hücum girişimleriyle takıma tempo kazandırdığı maçlar var. Galler karşılaşmasında özellikle ilk yarıda oyunu kendi alanında kabul eden ama önde karşı atak girişimleri tamamen yetersiz olan bir takım vardı
sahada. Yalnız Mert Müldür gibi sağ kenar oyuncusunun sol bekte görev almasını yadırgadım. Çünkü Eren Elmalı kadroda varsa şans verilmesi gerekmez mi? Görünen o ki 1-2 oyuncunun yokluğu takımın bütün ahengini bozuyor.
Ama bir başka gerçek var ki görüntü her ne kadar istenilen düzeyde olmasa da böylesi bir maçta bir puan çıkarabilmek de önemli.
BÜLENT TİMURLENK
Fenomenler yönetsin!
Milli
takım bir şey oynamadı... Montella'nın açıklamaları da tatminkar değil ama daha büyük bir problemimiz var; milli takım, sosyal medyada en büyük linç malzemesi.
Geçmiş dönemde Semih Kılıçsoy vakasını Montella iyi anlatamadı. Arda vakasında tercüman yetersizdi. EURO 2024'te olanları gördünüz; sosyal medya fenomenleri etkileşim için rakip takım futbolcularını hedefe koyup, ortalığı sirke çevirdiler.
Bu baskı altında kimsenin futbol oynamaya keyfi olmaz. Montella'nın yerinde olsam bırakır giderim. Koskoca ülkenin bir milli takımı var. 'Like' almak için 'o oynamasın, bu oynamasın' diyen zırdelilerin olduğu ortamda o zaman Dört Büyükler ikişer futbolcu yollasın, üç futbolcu da yurt dışından gelsin bundan sonraki her maçı da kulüpleri adına bu fenomenler yönetsin.
Montella'ya neden para ödüyoruz ki! Sadece santrforsuz oyun değil, her mevkide hak eden mi oynuyor tartışmaları her zaman var. Ya bu işi hocaya bırakacağız ya da sonda önerdiğim projeyi hayata getireceğiz(!)
DÖRT BÜYÜKLERİN FORVET HATTI
G.SARAY: İcardi, Osimhen, Batshuayi.
F.BAHÇE: Dzeko, En-Nesyri, Cenk Tosun.
BEŞİKTAŞ: İmmobile, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.
TRABZON: Enis Destan, Denis Draguş, Umut Bozok.
BARIŞ ALPER
EURO 2024'te 5 karşılaşmaya da 11 başladı ve bitiş düdüğüne kadar oyunda kaldı. Ancak skora katkı yapamadı. Galler deplasmanında 62'de kırmızı gördü.