Mario Balotelli’den son anda vazgeçtiler

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Gana asıllı İtalyan yıldız Mario Balotelli kulüpsüz kalan yıldızlardan biri oldu. 34 yaşındaki oyuncu, transfer dönemi boyunca birçok isimle görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Son olarak Hindistan ekibi Kerala Blasters ile görüşen tecrübeli forvet aldığı yanıtla şoke oldu.

Kulüp yetkilileri, disiplinsiz davranışları nedeniyle Balotelli ile sözleşme yenilemekten vazgeçti. Gerekçe olarak ise; Adana Demirspor soyunma odasında havai fişek patlatması, Manchester City'deyken takım arkadaşının banyosunda havai fişek patlatması, bu olaydan sonra oynanan maçta, Manchester United'a gol atarak "Why Always Me" tişörtü giymesi gösterildi.