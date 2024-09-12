FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya, Umut Tohumcu’yu listesine ekledi

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Filip Kostic'i dahil eden Sarı-Lacivertliler, transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi. Kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla adından söz ettiren Fenerbahçe, takımdaki genç oyuncu sayısını da antırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya'nın Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu listesine eklediği belirlendi. Kanarya'nın 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu yakın takibe aldığı ve girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında. 7 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Umut'un kontratı 2028'de bitecek. Genç yetenek geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da 21 maça çıktı. (Takvim)