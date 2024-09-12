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Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:54

GALATASARAY HABERLERİ: Zalewski'ye alternatif Mario Rui

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Nicola Zalewski'yi bitiremezse Mario Rui'ye yöneleceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Zalewski’ye alternatif Mario Rui

Roma'dan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak için uğraş veren Galatasaray, B planını belirledi. Di Marzio'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Nicola Zalewski'den istediği sonucu alamazsa Mario Rui'ye yönelecek.

Roma'yı ikna etmek için uğraş veren Galatasaray yönetimi, sonuçsuz kalması halinde Napoli'ye teklif yapacak. 33 yaşındaki Portekizli sol bek aynı zamanda orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. 2018'den beri Napoli forması giyen Rui, İtalyan ekibinde 227 maça çıktı ve 3 gol, 26 asistlik performans sergiledi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Zalewski'ye alternatif Mario Rui
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