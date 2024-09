Arda ile çocukluğumuza dönüyoruz!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediğitoplantısında açıklamalarda bulundu.'in sınır tanımayan bir oyuncu olduğuna değinen 50 yaşındaki çalıştırıcı,Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Bazen maç esnasında tavsiye istediğinde de bunları vermek çok güzel. O yüzden sürekli böyle iletişimde olan vediye konuştu."Yeni TFF yönetimiyle güzel bir iletişimimiz var" diyen Montella, "Karakter olarak çok benzer yanlarımız var. Takımda bir aile ortamı var. Dışarıdan bizi kötü etkilemeye çalışan etkenlere izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.MONTELLA, İzlanda maçında Umut Nayir'e forvette görev vermesiyle ilgili, "Hemen hemen bütün futbolcularımızın gole gidebilen futbolcular olduğunu hepimiz gördük, milli takımımızın gücü bu farklılıktan geliyor. Bu kez Umut Nayir aday kadrodaydı. Oynadığımız bütün maçlarda rakibimize göre düşünüyoruz. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz, milli takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları her zaman aday kadromuza alıyoruz. Bizim kapılarımız her zaman bütün futbolcularımıza açık" yorumunda bulundu.İZLANDA karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun performansını da yere göğe sığdıramayan Milli Takım patronu, "Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi.Kerem için gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.