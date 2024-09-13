Arda ile çocukluğumuza dönüyoruz!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediği "MeeTürkItaly"
toplantısında açıklamalarda bulundu. Ay-Yıldızlar'ın 19 yaşındaki gözbebeği Arda Güler
'in sınır tanımayan bir oyuncu olduğuna değinen 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz, onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu izlemek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor.
Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Bazen maç esnasında tavsiye istediğinde de bunları vermek çok güzel. O yüzden sürekli böyle iletişimde olan ve mutluluk veren bir futbolcumuz olduğunu söyleyebiliriz"
diye konuştu.
KÖTÜ ETKENLERE İZİN VERMEYİZ
"Yeni TFF yönetimiyle güzel bir iletişimimiz var" diyen Montella, "Karakter olarak çok benzer yanlarımız var. Takımda bir aile ortamı var. Dışarıdan bizi kötü etkilemeye çalışan etkenlere izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
KAPIMIZ BÜTÜN FUTBOLCULARA AÇIK
MONTELLA, İzlanda maçında Umut Nayir'e forvette görev vermesiyle ilgili, "Hemen hemen bütün futbolcularımızın gole gidebilen futbolcular olduğunu hepimiz gördük, milli takımımızın gücü bu farklılıktan geliyor. Bu kez Umut Nayir aday kadrodaydı. Oynadığımız bütün maçlarda rakibimize göre düşünüyoruz. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz, milli takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları her zaman aday kadromuza alıyoruz. Bizim kapılarımız her zaman bütün futbolcularımıza açık" yorumunda bulundu.
KEREM MUAZZAM BİR OYUNCU
İZLANDA karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun performansını da yere göğe sığdıramayan Milli Takım patronu, "Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi. Şunu unutmamamız gerekiyor, Kerem son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri ve bu ne demek oluyor, kendi aslında gol atmaya yatkın bir oyuncu.
Kerem için gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.