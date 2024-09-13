SABAH Spor’un iki usta ismi Trabzonspor-Beşiktaş maçını masaya yatırdı

SORULAR
1- Oynadığı 3 maçını da kazanan Van Bronchorst'un Beşiktaş'ı ile iki maçta iki beraberlik alan ve Şenol Güneş'e teslim edilen Trabzon'a karşı nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
2- Trabzon'un en büyük sorunu gol.. İki maçta da fileleri havalandıramadı. Beşiktaş yıldızlarıyla 3 maçta 8 gol attı. Bu durum bu maça nasıl yansır?
3- Bu sezon gol atamayan Trabzon'u gol yemeyerek ayakta tutmaya çalışan Uğurcan ile milli takımın da kalesini koruyan Mert maçın kaderine nasıl etki eder?
4- Maça Beşiktaş taraftarı alınmayacak. Bu durum oyuna nasıl yansır?
5- Karşılaşmaya Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Trabzon'u 3-2 yendiği maçı da yöneten Ali Şansalan atandı. Doğru atama mı?
İSKENDER GÜNEN
TRABZON BEYAZ SAYFA AÇACAK
"Şenol Güneş yönetiminde daha farklı, isteyen, arzu eden coşkusunu sahaya yansıtan bir takım izleyeceğiz."
1- Sezon
başından bu yana oynanan maçlarda iki takım arasında büyük farklar olduğunu gördük. Yeni bir kadro oluşturmasına rağmen Beşiktaş, gelişim gösteren bir takım kimliğindeydi.
Bu da öz güveni ve motivasyonu artırdı. Trabzonspor ise geçen yılki kadrosuna önemli takviyeler yapsa da bir türlü gerekli yeterliliği ve de performansı gösteremedi.
Bu da teknik adam değişimini beraberinde getirdi. Şu an Şenol Güneş'le beyaz sayfa açmak istiyorlar. Güneş'in teknik adam olarak yaptıkları herkes tarafından bilinmekte. Trabzonspor'un içinden gelen, bordo-mavili takımın başarılarındaki mihenk taşlarından birisi Güneş.
O nedenle de Beşiktaş maçında çok daha farklı, isteyen, arzu eden, coşkusunu sahaya yansıtan bir Trabzonspor olacaktır diye düşünüyorum.
ONUACHU SONRASI GOLDE SORUN VAR
2- Geçen
sezon önde Onuachu'nun olduğu her maçta sorun çözüldü. Bir de sağ kenarda Meunier, oyun kurucunuz Visca'nın geliştirdiği ataklar takımın gol yollarındaki etkisini artırdı. Bana göre Onuachu ve Meunier'in yokluğu, gol pozisyonu üretmedeki yetersizliğini öne çıkardı.
Yalnız bu maçta Şenol Güneş nasıl bir oyuncu tercihi ile sahaya çıkar bu önemli. Kadroya yeni katılan oyuncular, 11'de yer alabilir mi? Bu gerçekleri göz önüne getirdiğimizde bir de farklı bir oyun stratejisi sahaya yansıtıldığında gol pozisyonu üretmede zenginlikler ortaya çıkabilir.
UĞURCAN'A BU TAKIM DUA ETMELİ
3- Hem
Trabzonspor hem de Beşiktaş için en büyük şans kalecileri. İki isim de güven veriyor. Sadece takımları için değil milli takım için de önemli isimler ve çok formdalar. Uğurcan geçen sezondan çok farklı. Çünkü konsantrasyonu çok daha üst seviyede. Bu da takımı adına önemli katkılar yapmasını sağladı. Bu takım ligde birer puanı kurtardıysa bunda Uğurcan'ın kurtarışlarının payı büyüktü.
TARAFTAR OLAYINI AŞAMIYORUZ
4- Hangi
gerekçe ile Beşiktaş taraftarı maça alınmıyor anlamakta zorluklarım var. Çünkü geçen sezon oynanan karşılaşmada Beşiktaş taraftarı tribündeydi ve herhangi bir sorun ortaya çıkmadı.
Böylesi büyük karşılaşmalarda deplasman takımlarının da taraftarının bulunması maça ayrı bir renk ve keyif katar. Artık bu sorunları aşmamız gerekiyor.
TEMENNİ MAÇ SONU KONUŞULMASIN
5- Bizde
artık hakem atamaları sonrası yapılan yorumlar belli. Kim atanırsa atansın mutlaka beğenmeyen bir taraf çıkıyor. Eski defterler açılıyor
ve hep olumsuz yorumlarla maç saatine kadar ortam geriliyor. Bu maçla ilgili tek temennim var, Ali Şansalan'ın skoru tayin edecek büyük hatalar yapmaması, maçın önüne geçmemesi.
ALİ GÜLTİKEN
BEŞİKTAŞ RÜZGÂRI DEVAM EDER!
"Beşiktaş'ın kadro ve sistem sıkıntısı yok ama Güneş'in ilk maçı olması ve kazanma isteği oyunu zorlayacaktır."
1- Trabzonspor'un
geçmiş maçlara göre daha aktif bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Daha dikine oyun görebiliriz. Bu doğal olarak iki takım adına da karşılıklı, gidiş-gelişli bir oyunu ortaya çıkaracaktır.
Önemli olan bunları pozisyona çevirebilmek. Beşiktaş pozisyon bulma ve gol konusunda bu sezon sıkıntı yaşamadı. Girdiği pozisyonlarda gol yapma yüzdesi de çok yüksek. Bu da oyuncuların kalitesinden kaynaklanıyor. Trabzonspor kendi içinde maçı değiştirecek oyuncuları arıyor.
Her şeye rağmen Şenol Hoca'nın ilk maçı olduğu için mutlaka kazanarak başlamak isteyeceklerdir. Bu da oyunu zorlayacaktır.
KARTAL SİSTEMİNİ KURDU
2- Beşiktaş'ta
farkı yaratan Rafa Silva ve İmmobile'nin gelişi oldu. Bir çok pozisyonda ve golde onların imzası var. Trabzonspor, Onuachu'dan sonra büyük boşluk yaşıyor. Buraya mutlaka etkili bir oyuncu transferi yapması gerekiyor. Yoksa bütün sezon boyunca bu sıkıntıyı yaşar gibi görünüyor. Çünkü Beşiktaş kadrosunu ve sistemini kurdu, arkasına kazanma rüzgârını da aldı. Sezon sonuna kadar artık şampiyonluk yarışında olacağım mesajını da herkese verdi.
Ama Trabzonspor'un ne oynayacağı, nereye gideceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu da hücum bölgesindeki verimsizlikten kaynaklanıyor.
BÜYÜK TAKIM GOL ÜRETİR!
3- İki
kaleci de çok üst seviye. Elbette takımlarını belli bir noktada tutuyorlar. Ama forvetleriniz çalışmazsa, kalecinin iyi oynaması ile alacağınız sonuç beraberlikten öteye geçmez.
Her takım önce iyi savunma üzerine inşa edilir ama büyük takım demek gol üreten takım demek. Herkesten daha çok gol üretebilmeniz gerekiyor.
TARAFTARSIZ DA MOTİVE OLUR
4- Bazen
böyle durumlar kenetlenme açısından pozitif etki yapabilir. Elbette gönlümüz rakip taraftarların da tribünde olması. Ancak ülkemizin futbol şartları maalesef bu tür önlemleri de bazen ortaya çıkarabiliyor. Ama sahaya bunun negatif yansımasının olacağını düşünmüyorum.
Beşiktaş takım olarak iyi bir seviyede. Trabzonspor, rakip olarak ciddi bir motivasyon kaynağı. O açıdan performansı değişmez.
BU TARTIŞMALARI BİTİREMEYİZ
5- Son
final maçını yönetmiş olması, hakemleri bu maçlar için ön plana çıkarıyor. Bunun Beşiktaş üzerinde pozitif, Trabzon üzerinde negatif yansıması olur mu onu oyuncuların değerlendirmesine bırakmak lazım.
Ama genelde her maça atanan hakemler ülkemizde farklı şekilde tartışılıyor.