SABAH Spor’un iki usta ismi Trabzonspor-Beşiktaş maçını masaya yatırdı

İSKENDER GÜNEN

ALİ GÜLTİKEN

1- Oynadığı 3 maçını da kazanan Van Bronchorst'un Beşiktaş'ı ile iki maçta iki beraberlik alan ve Şenol Güneş'e teslim edilen Trabzon'a karşı nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?2- Trabzon'un en büyük sorunu gol.. İki maçta da fileleri havalandıramadı. Beşiktaş yıldızlarıyla 3 maçta 8 gol attı. Bu durum bu maça nasıl yansır?3- Bu sezon gol atamayan Trabzon'u gol yemeyerek ayakta tutmaya çalışan Uğurcan ile milli takımın da kalesini koruyan Mert maçın kaderine nasıl etki eder?4- Maça Beşiktaş taraftarı alınmayacak. Bu durum oyuna nasıl yansır?5- Karşılaşmaya Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Trabzon'u 3-2 yendiği maçı da yöneten Ali Şansalan atandı. Doğru atama mı?"Şenol Güneş yönetiminde daha farklı, isteyen, arzu eden coşkusunu sahaya yansıtan bir takım izleyeceğiz."başından bu yana oynanan maçlarda iki takım arasında büyük farklar olduğunu gördük.Bu da öz güveni ve motivasyonu artırdı. Trabzonspor ise geçen yılki kadrosuna önemli takviyeler yapsa da bir türlüBu da teknik adam değişimini beraberinde getirdi. Şu an Şenol Güneş'le beyaz sayfa açmak istiyorlar. Güneş'in teknik adam olarak yaptıkları herkes tarafından bilinmekte.O nedenle de Beşiktaş maçında çok daha farklı, isteyen, arzu eden, coşkusunu sahaya yansıtan bir Trabzonspor olacaktır diye düşünüyorum.sezon önde Onuachu'nun olduğu her maçta sorun çözüldü. Bir de sağ kenarda Meunier, oyun kurucunuz Visca'nın geliştirdiği ataklar takımın gol yollarındaki etkisini artırdı. Bana göreYalnız bu maçta Şenol Güneş nasıl bir oyuncu tercihi ile sahaya çıkar bu önemli. Kadroya yeni katılan oyuncular, 11'de yer alabilir mi? Bu gerçekleri göz önüne getirdiğimizde bir deTrabzonspor hem de Beşiktaş için en büyük şans kalecileri. İki isim de güven veriyor. Sadece takımları için değil milli takım için de önemli isimler ve çok formdalar. Uğurcan geçen sezondan çok farklı. Çünkü konsantrasyonu çok daha üst seviyede. Bu da takımı adına önemli katkılar yapmasını sağladı.gerekçe ile Beşiktaş taraftarı maça alınmıyor anlamakta zorluklarım var.Böylesi büyük karşılaşmalarda deplasman takımlarının da taraftarının bulunması maça ayrı bir renk ve keyif katar.artık hakem atamaları sonrası yapılan yorumlar belli.ve hep olumsuz yorumlarla maç saatine kadar ortam geriliyor. Bu maçla ilgili tek temennim var, Ali Şansalan'ın skoru tayin edecek büyük hatalar yapmaması, maçın önüne geçmemesi."Beşiktaş'ın kadro ve sistem sıkıntısı yok ama Güneş'in ilk maçı olması ve kazanma isteği oyunu zorlayacaktır."geçmiş maçlara göre daha aktif bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum.Önemli olan bunları pozisyona çevirebilmek. Beşiktaş pozisyon bulma ve gol konusunda bu sezon sıkıntı yaşamadı. Girdiği pozisyonlarda gol yapma yüzdesi de çok yüksek. Bu da oyuncuların kalitesinden kaynaklanıyor.Her şeye rağmen Şenol Hoca'nın ilk maçı olduğu için mutlaka kazanarak başlamak isteyeceklerdir. Bu da oyunu zorlayacaktır.farkı yaratan Rafa Silva ve İmmobile'nin gelişi oldu. Bir çok pozisyonda ve golde onların imzası var. Trabzonspor, Onuachu'dan sonra büyük boşluk yaşıyor. Buraya mutlaka etkili bir oyuncu transferi yapması gerekiyor. Yoksa bütün sezon boyunca bu sıkıntıyı yaşar gibi görünüyor.Ama Trabzonspor'un ne oynayacağı, nereye gideceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Bu da hücum bölgesindeki verimsizlikten kaynaklanıyor.kaleci de çok üst seviye. Elbette takımlarını belli bir noktada tutuyorlar.Her takım önce iyi savunma üzerine inşa edilir ama büyük takım demek gol üreten takım demek. Herkesten daha çok gol üretebilmeniz gerekiyor.böyle durumlar kenetlenme açısından pozitif etki yapabilir. Elbette gönlümüz rakip taraftarların da tribünde olması. AncakBeşiktaş takım olarak iyi bir seviyede. Trabzonspor, rakip olarak ciddi bir motivasyon kaynağı. O açıdan performansı değişmez.final maçını yönetmiş olması, hakemleri bu maçlar için ön plana çıkarıyor.Ama genelde her maça atanan hakemler ülkemizde farklı şekilde tartışılıyor.