Altay Bayındır: Sadece oynamak istiyorum

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, hocasından forma beklediğini söyledi. Geçtiğimiz sezondan bu yana yalnızca 1 maça çıkan milli file bekçisi United Review'e röportaj verdi. İşte Altay'ın sözlerinden öne çıkanlar:

"Oynamak tabii ki önemli çünkü, oyunda kendinizi gösterirseniz. Herkes bunu görebilir. Tabii ki sıkı çalışmanız ve kendinizi antrenmanda göstermeniz gerekir. Ama bunlar iki farklı şey. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekir. Geçen yıl uzun bir süre şans bulamadım, sadece bir maç oynadım. Bu benim kişiliğim için yeterli değil ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir ve bu hayatta her şey değişebilir.

"SADECE OYNAMAK İSTİYORUM"

Her maça hazır olmanız gerekiyor. Çünkü yıl içinde çok sayıda maçımız var ve ne yaptığınızın bir önemi yok. Kötü oynayabilirsiniz, bitti. İyi oynayabilirsiniz, bitti. Bir sonraki adım, bir sonraki adım, her zaman bir sonraki adım. Ben böyle düşünüyorum ve her zaman çok çalışacağım. Geçen yıl pek şans bulamadım. Bu benim için yeterli değil. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve sadece oynamak istiyorum. Adım adım ilerliyorum. Her zaman hazır olmaya çalışıyorum ve şans bulduğumda kendimi göstereceğim. Hazır olacağım ve şans bulursam, kalede olursam kendimi göstereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."